النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشورى" ينظم حملة للتطعيم ضد كورونا لأعضائه ومنسوبيه

لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كل الإجراءات الوقائية

نظم مجلس الشورى، اليوم، حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا لأعضائه ومنسوبيه في مقر المجلس، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلةً بالعيادة الطبية في مجلس الشورى، حيث تتيح هذه الحملة تلقي اللقاح لجميع أعضاء ومنسوبي المجلس الراغبين في تلقي اللقاح.

ويأتي تدشين هذه الحملة، حرصاً من مجلس الشورى على توفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كل الإجراءات الوقائية؛ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة في هذا الصدد، وتزامناً مع ما تقوم به وزارة الصحة من حملة تطعيم شاملة ضد هذا الفيروس التي تعد أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة؛ لضمان توفير اللقاح حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، وبما يسهم في عودة الحياة الطبيعية والاستمرار في عجلة التنمية.

وأتاح مجلس الشورى لكل أعضائه ومنسوبيه التسجيل الإلكتروني للاستفادة من حملة التطعيم بمقر المجلس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل متكامل من الأمانة العامة والعيادة الطبية بالمجلس والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم لمتابعة ترتيبات أخذ اللقاح بكل يسر وسهولة مع توظيف التقنية في إجراءات التسجيل والتنظيم للمواعيد.

وتلقى أعضاء المجلس ومنسوبوه الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من العيادة الطبية في مجلس الشورى، وفقًا للإجراءات المتبعة، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء والمحافظة على صحة كافة منسوبي مجلس الشورى.

يُذكر أن هذه الحملة التي أقامها المجلس تأتي ضمن جهود حكومة المملكة لمواجهة جائحة كورونا، والحدّ من انتشارها، والمساهمة مع كل الجهات والأجهزة الحكومية في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" ينظم حملة للتطعيم ضد كورونا لأعضائه ومنسوبيه
سبق

نظم مجلس الشورى، اليوم، حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا لأعضائه ومنسوبيه في مقر المجلس، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلةً بالعيادة الطبية في مجلس الشورى، حيث تتيح هذه الحملة تلقي اللقاح لجميع أعضاء ومنسوبي المجلس الراغبين في تلقي اللقاح.

ويأتي تدشين هذه الحملة، حرصاً من مجلس الشورى على توفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كل الإجراءات الوقائية؛ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة في هذا الصدد، وتزامناً مع ما تقوم به وزارة الصحة من حملة تطعيم شاملة ضد هذا الفيروس التي تعد أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة؛ لضمان توفير اللقاح حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، وبما يسهم في عودة الحياة الطبيعية والاستمرار في عجلة التنمية.

وأتاح مجلس الشورى لكل أعضائه ومنسوبيه التسجيل الإلكتروني للاستفادة من حملة التطعيم بمقر المجلس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل متكامل من الأمانة العامة والعيادة الطبية بالمجلس والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم لمتابعة ترتيبات أخذ اللقاح بكل يسر وسهولة مع توظيف التقنية في إجراءات التسجيل والتنظيم للمواعيد.

وتلقى أعضاء المجلس ومنسوبوه الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من العيادة الطبية في مجلس الشورى، وفقًا للإجراءات المتبعة، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء والمحافظة على صحة كافة منسوبي مجلس الشورى.

يُذكر أن هذه الحملة التي أقامها المجلس تأتي ضمن جهود حكومة المملكة لمواجهة جائحة كورونا، والحدّ من انتشارها، والمساهمة مع كل الجهات والأجهزة الحكومية في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
03:40 PM

"الشورى" ينظم حملة للتطعيم ضد كورونا لأعضائه ومنسوبيه

لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كل الإجراءات الوقائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
213

نظم مجلس الشورى، اليوم، حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا لأعضائه ومنسوبيه في مقر المجلس، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلةً بالعيادة الطبية في مجلس الشورى، حيث تتيح هذه الحملة تلقي اللقاح لجميع أعضاء ومنسوبي المجلس الراغبين في تلقي اللقاح.

ويأتي تدشين هذه الحملة، حرصاً من مجلس الشورى على توفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كل الإجراءات الوقائية؛ تنفيذاً للتوجيهات الكريمة في هذا الصدد، وتزامناً مع ما تقوم به وزارة الصحة من حملة تطعيم شاملة ضد هذا الفيروس التي تعد أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة؛ لضمان توفير اللقاح حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، وبما يسهم في عودة الحياة الطبيعية والاستمرار في عجلة التنمية.

وأتاح مجلس الشورى لكل أعضائه ومنسوبيه التسجيل الإلكتروني للاستفادة من حملة التطعيم بمقر المجلس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل متكامل من الأمانة العامة والعيادة الطبية بالمجلس والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم لمتابعة ترتيبات أخذ اللقاح بكل يسر وسهولة مع توظيف التقنية في إجراءات التسجيل والتنظيم للمواعيد.

وتلقى أعضاء المجلس ومنسوبوه الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من العيادة الطبية في مجلس الشورى، وفقًا للإجراءات المتبعة، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء والمحافظة على صحة كافة منسوبي مجلس الشورى.

يُذكر أن هذه الحملة التي أقامها المجلس تأتي ضمن جهود حكومة المملكة لمواجهة جائحة كورونا، والحدّ من انتشارها، والمساهمة مع كل الجهات والأجهزة الحكومية في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,666
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,718
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,916

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة