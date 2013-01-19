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جهود متواصلة لاعتماد الرقم المبتدئ بـ 7هوية للمنشآت غير الحكومية

من خلال مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة ومشاركة 8 جهات

يواصل مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة حالياً وبمشاركة ثماني جهات حكومية أخرى، جهوده لتفعيل قرار مجلس الوزاراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون رقماً موحداً للمنشآت غير الحكومية ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت ووضع الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي في أقرب وقت.

وأنهى فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووحدة التحول الرقمي، دراسة كافة الجوانب التقنية من تطويرٍ للأنظمة والتحول والربط الإلكتروني فيما بين الجهات المعنية وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها.

وسيتولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقماً موحداً مما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية.

وعقد مركز المعلومات الوطني مؤخراً ورشتي عمل، ووفقاً لهذا التوجه، شارك بها أكثر من "56" جهة حكومية لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تقنية لإصدار الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) من قبل وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توضيح آلية استخدام الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات الوطني للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعاً لهذا التوجه .

وسيتولى مركز المعلومات الوطني إعداد تقارير دورية لمتابعة تطبيق الجهات المرخِصة للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعاً لهذا التوجه بما يضمن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (225).

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جهود متواصلة لاعتماد الرقم المبتدئ بـ 7هوية للمنشآت غير الحكومية
سبق

يواصل مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة حالياً وبمشاركة ثماني جهات حكومية أخرى، جهوده لتفعيل قرار مجلس الوزاراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون رقماً موحداً للمنشآت غير الحكومية ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت ووضع الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي في أقرب وقت.

وأنهى فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووحدة التحول الرقمي، دراسة كافة الجوانب التقنية من تطويرٍ للأنظمة والتحول والربط الإلكتروني فيما بين الجهات المعنية وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها.

وسيتولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقماً موحداً مما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية.

وعقد مركز المعلومات الوطني مؤخراً ورشتي عمل، ووفقاً لهذا التوجه، شارك بها أكثر من "56" جهة حكومية لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تقنية لإصدار الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) من قبل وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توضيح آلية استخدام الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات الوطني للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعاً لهذا التوجه .

وسيتولى مركز المعلومات الوطني إعداد تقارير دورية لمتابعة تطبيق الجهات المرخِصة للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعاً لهذا التوجه بما يضمن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (225).

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
03:08 PM

جهود متواصلة لاعتماد الرقم المبتدئ بـ 7هوية للمنشآت غير الحكومية

من خلال مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة ومشاركة 8 جهات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة حالياً وبمشاركة ثماني جهات حكومية أخرى، جهوده لتفعيل قرار مجلس الوزاراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون رقماً موحداً للمنشآت غير الحكومية ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت ووضع الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي في أقرب وقت.

وأنهى فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووحدة التحول الرقمي، دراسة كافة الجوانب التقنية من تطويرٍ للأنظمة والتحول والربط الإلكتروني فيما بين الجهات المعنية وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها.

وسيتولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقماً موحداً مما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية.

وعقد مركز المعلومات الوطني مؤخراً ورشتي عمل، ووفقاً لهذا التوجه، شارك بها أكثر من "56" جهة حكومية لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تقنية لإصدار الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) من قبل وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توضيح آلية استخدام الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات الوطني للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعاً لهذا التوجه .

وسيتولى مركز المعلومات الوطني إعداد تقارير دورية لمتابعة تطبيق الجهات المرخِصة للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعاً لهذا التوجه بما يضمن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (225).

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