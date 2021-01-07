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الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لما حدث بمقر الكونجرس الأمريكي

شدد على أهمية احترام العملية السياسية في واشنطن

أعرَبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت أمس بمقر الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وشدد دوجاريك على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم، الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وأعرَبَ رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من جانبه، عن قلقه بشأن التطورات التي وقعت أمس في مقر الكونجرس الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في هذا الوقت الحرج.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لما حدث بمقر الكونجرس الأمريكي
سبق

أعرَبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت أمس بمقر الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وشدد دوجاريك على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم، الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وأعرَبَ رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من جانبه، عن قلقه بشأن التطورات التي وقعت أمس في مقر الكونجرس الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في هذا الوقت الحرج.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:37 AM

الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لما حدث بمقر الكونجرس الأمريكي

شدد على أهمية احترام العملية السياسية في واشنطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أعرَبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت أمس بمقر الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وشدد دوجاريك على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم، الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وأعرَبَ رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من جانبه، عن قلقه بشأن التطورات التي وقعت أمس في مقر الكونجرس الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في هذا الوقت الحرج.

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