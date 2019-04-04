شاهد.. "حمضة تثليث" قرية نموذجية خالية من التدخين بالمحال والأماكن العامة

"سبق" رصدت التزامًا اجتماعيًّا بين أفرادها بدأ تنفيذه منذ عام 1419هـ

في سابقة فريدة من نوعها رصدت "سبق" في جولة ميدانية مع أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية لمكافحة التبغ ببيشة خلو المحال التجارية بمركز "الحمضة" التابع لمحافظة تثليث بمنطقة عسير من التبغ بأنواعه كافة، إضافة إلى منع التدخين في الأماكن العامة، وذلك كالتزام اجتماعي بين أفراد القرية، بدأ تنفيذه عام 1419هـ.

ورافقت "سبق" اللجنة الوطنية الفرعية لمكافحة التبغ في إحدى جولاتها على محال مركز الحمضة بمحافظة تثليث، ولم تسجل اللجنة أية حالات لبيع للتبغ بالمحال.

وضمت اللجنة الوطنية الفرعية لمكافحة التبغ بمحافظة بيشة أعضاء من: (البلدية، والصحة، ومكتب وزارة التجارة، ومكتب العمل، والشرطة).

وأُقيم حفل يوم أمس بمسرح الأمير منصور بن مقرن الثقافي ببيشة، حضره محافظ بيشة "محمد بن سبرة"، ومدير الشؤون الصحية "سعيد بن جابر القحطاني"، ومديرو الدوائر الحكومية، وتم خلاله تكريم الجهات المشاركة ذات العلاقة في حملات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال عام 2018.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ناقشت خلال اجتماع سابق، عُقد برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ 2030م.

وترتكز الاستراتيجية على أفضل المبادرات والممارسات العالمية والوطنية الفعّالة لمكافحة التبغ، ومن أهمها حماية النشء وصغار السن من خطورة التدخين، وتطبيق معايير لأماكن عمل خالية من التبغ. كما تم تحديد مؤشرات أداء لمتابعة وتقييم مراحل تنفيذ الاستراتيجية وصولاً لنموذج عالمي، يحتذى به في مكافحة التبغ عام 2030م.