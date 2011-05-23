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"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا

بلغت في الرياض (7،536،935) م2 وفي مكة المكرمة (5،047،172) م2

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، أنها حررت مساحات في مختلف مناطق المملكة، وسوف تعرضها للبيع قريبًا.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: إجمالي مساحات المساهمات المتوقع بيعها خلال عام 2021م، بلغت في الرياض (7،536،935) م2، وفي المنطقة الشرقية بلغت (17،963،314) م2، وفي منطقة القصيم بلغت (29،252) م2، وفي منطقة مكة المكرمة بلغت (5،047،172) م2.

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"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، أنها حررت مساحات في مختلف مناطق المملكة، وسوف تعرضها للبيع قريبًا.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: إجمالي مساحات المساهمات المتوقع بيعها خلال عام 2021م، بلغت في الرياض (7،536،935) م2، وفي المنطقة الشرقية بلغت (17،963،314) م2، وفي منطقة القصيم بلغت (29،252) م2، وفي منطقة مكة المكرمة بلغت (5،047،172) م2.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
09:55 PM

"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا

بلغت في الرياض (7،536،935) م2 وفي مكة المكرمة (5،047،172) م2

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
301

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، أنها حررت مساحات في مختلف مناطق المملكة، وسوف تعرضها للبيع قريبًا.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع تويتر: إجمالي مساحات المساهمات المتوقع بيعها خلال عام 2021م، بلغت في الرياض (7،536،935) م2، وفي المنطقة الشرقية بلغت (17،963،314) م2، وفي منطقة القصيم بلغت (29،252) م2، وفي منطقة مكة المكرمة بلغت (5،047،172) م2.

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