تنبيهات متقدمة لمكة والقصيم وعسير: أمطارٌ غزيرة وتدن في مدى الرؤية

أصدرت تنبيهات لجازان والشرقية.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم ومكة المكرمة وعسير وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة ورياض الخبراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر لمنطقة القصيم، ذكرت الهيئة أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة والرس ومذنب ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الجمعة.

وفي متقدم لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة الدائر والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.