النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الكشف عن قضايا رشوة شملت موظفًا بإحدى الأمانات وشقيقه بـ23 مليونًا.. ولواء متقاعدًا بـ"الحرس الوطني" بأكثر من 8 ملايين ريال

"نزاهة": تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع وآخرين في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال

تنبيهات متقدمة لمكة والقصيم وعسير: أمطارٌ غزيرة وتدن في مدى الرؤية

أصدرت تنبيهات لجازان والشرقية.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم ومكة المكرمة وعسير وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة ورياض الخبراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر لمنطقة القصيم، ذكرت الهيئة أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة والرس ومذنب ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الجمعة.

وفي متقدم لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة الدائر والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهات متقدمة لمكة والقصيم وعسير: أمطارٌ غزيرة وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم ومكة المكرمة وعسير وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة ورياض الخبراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر لمنطقة القصيم، ذكرت الهيئة أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة والرس ومذنب ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الجمعة.

وفي متقدم لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة الدائر والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
12:33 AM

تنبيهات متقدمة لمكة والقصيم وعسير: أمطارٌ غزيرة وتدن في مدى الرؤية

أصدرت تنبيهات لجازان والشرقية.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,647

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم ومكة المكرمة وعسير وجازان والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة ورياض الخبراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر لمنطقة القصيم، ذكرت الهيئة أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة والرس ومذنب ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الجمعة.

وفي متقدم لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة الدائر والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,582

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة