"كاشير" واحد .. شاهد "طابور الـ20م" يثير استياءً بسوق أسماك مكة!

فيما وثقت "سبق" جانبًا من نظافة الموقع وخلوه من المياه والمخلفات

استاء مرتادو سوق الأسماك بالعاصمة المقدسة في الكعكية من طابور الانتظار الذي امتد لأكثر من 20 مترًا بسبب وجود "كاشير" واحد فقط لاستقبال المتسوقين بمكتب محاسبة المقشرة.

وأرجع عدد من المتسوقين وأصحاب المحال التكدس الذي وقع أمام "الكاشير" لاستخدام نظام حديث في المحاسبة عن طريق إدخال الباركود إلكترونيًا، مطالبين بتوفير "كاشير" آخر في أوقات الإجازات التي تشهد كثافة في السوق.

"سبق" وثقت جانبًا من مستوى النظافة المشهود له في الموقع وخلوه من المياه ومخلفات الأسماك أولًا بأول، وقيام الجهة ذات العلاقة بعملها من حيث النظافة والتعقيم على أكمل وجه رغم الكثافة العددية في الموقع.