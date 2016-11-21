"فيصل" يُرزق بـ"سعود"

رُزِق فيصل بن حميد أحد منسوبي خدمات المرضى بمركز الأسنان بمستشفى الحرس الوطني، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
ألف مبروك، وجعله الله من مواليد السعادة والهناء.
رُزِق فيصل بن حميد أحد منسوبي خدمات المرضى بمركز الأسنان بمستشفى الحرس الوطني، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
ألف مبروك، وجعله الله من مواليد السعادة والهناء.
رُزِق فيصل بن حميد أحد منسوبي خدمات المرضى بمركز الأسنان بمستشفى الحرس الوطني، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
ألف مبروك، وجعله الله من مواليد السعادة والهناء.
رُزِق فيصل بن حميد أحد منسوبي خدمات المرضى بمركز الأسنان بمستشفى الحرس الوطني، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "سعود".
ألف مبروك، وجعله الله من مواليد السعادة والهناء.