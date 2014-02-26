تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
حالة الطقس
الأرصاد
المدينة المنورة
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:09 PM
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.