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قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة

بلغت عدد التذاكر المبيعة، الخاصة بمباراة "الكلاسيكو" الذي يجمع الأهلي بضيفه الهلال، قرابة 20 ألف تذكرة بعد ساعات قليلة على طرحها، اليوم الثلاثاء، أمام الجماهير وحتى ساعة إعداد الخبر، وفقًا لبيانات موقع "مكاني" المتخصص ببيع تذاكر المباريات.


ويلتقي الأهلي بنظيره الهلال، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة
سبق

بلغت عدد التذاكر المبيعة، الخاصة بمباراة "الكلاسيكو" الذي يجمع الأهلي بضيفه الهلال، قرابة 20 ألف تذكرة بعد ساعات قليلة على طرحها، اليوم الثلاثاء، أمام الجماهير وحتى ساعة إعداد الخبر، وفقًا لبيانات موقع "مكاني" المتخصص ببيع تذاكر المباريات.


ويلتقي الأهلي بنظيره الهلال، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:31 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
01:49 AM

قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بلغت عدد التذاكر المبيعة، الخاصة بمباراة "الكلاسيكو" الذي يجمع الأهلي بضيفه الهلال، قرابة 20 ألف تذكرة بعد ساعات قليلة على طرحها، اليوم الثلاثاء، أمام الجماهير وحتى ساعة إعداد الخبر، وفقًا لبيانات موقع "مكاني" المتخصص ببيع تذاكر المباريات.


ويلتقي الأهلي بنظيره الهلال، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,666
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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