قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20 ألف تذكرة

بلغت عدد التذاكر المبيعة، الخاصة بمباراة "الكلاسيكو" الذي يجمع الأهلي بضيفه الهلال، قرابة 20 ألف تذكرة بعد ساعات قليلة على طرحها، اليوم الثلاثاء، أمام الجماهير وحتى ساعة إعداد الخبر، وفقًا لبيانات موقع "مكاني" المتخصص ببيع تذاكر المباريات.



ويلتقي الأهلي بنظيره الهلال، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.