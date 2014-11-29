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شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

فيما شدد "المالكي" على جهود الملاحقة لمنع الإضرار بالبيئة البحرية

تمكّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك في محافظة جدة؛ وذلك في إطار استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ضبط عدد من مخالفي نظام صيد الأسماك في عرض البحر بواسطة قوارب المراقبة الميدانية التابعة للوزارة.

وأضاف "الغامدي"، أن المخالفات تضمنت شباك صيد مصنوعة من النايلون، وكمية من "الطوب" و"الدقيق" الممنوع استخدامها في عمليات صيد الأسماك، مخالفين بذلك أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، قال مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة كافة أدوات الصيد المخالفة، واستكمال كل الإجراءات مع المخالفين، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشددًا على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة

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شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة
سبق

تمكّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك في محافظة جدة؛ وذلك في إطار استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ضبط عدد من مخالفي نظام صيد الأسماك في عرض البحر بواسطة قوارب المراقبة الميدانية التابعة للوزارة.

وأضاف "الغامدي"، أن المخالفات تضمنت شباك صيد مصنوعة من النايلون، وكمية من "الطوب" و"الدقيق" الممنوع استخدامها في عمليات صيد الأسماك، مخالفين بذلك أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، قال مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة كافة أدوات الصيد المخالفة، واستكمال كل الإجراءات مع المخالفين، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشددًا على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
10:13 AM

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

فيما شدد "المالكي" على جهود الملاحقة لمنع الإضرار بالبيئة البحرية

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عبدالله الراجحي - جدة
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تمكّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك في محافظة جدة؛ وذلك في إطار استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ضبط عدد من مخالفي نظام صيد الأسماك في عرض البحر بواسطة قوارب المراقبة الميدانية التابعة للوزارة.

وأضاف "الغامدي"، أن المخالفات تضمنت شباك صيد مصنوعة من النايلون، وكمية من "الطوب" و"الدقيق" الممنوع استخدامها في عمليات صيد الأسماك، مخالفين بذلك أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، قال مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة كافة أدوات الصيد المخالفة، واستكمال كل الإجراءات مع المخالفين، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشددًا على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

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