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بمقدار درجة واحدة.. كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي

في إطار جهودها لمكافحة كورونا ومددت توصيتها بعدم السفر إلى الخارج

رفعت كوريا الجنوبية اليوم، مستوى التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة إلى 1.5 في منطقة سيئول الكبرى، ومددت توصيتها بعدم السفر إلى الخارج.

وأوضح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه- غيون خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في سيئول، أن جهود مكافحة الفيروس واجهت أزمة؛ مبينًا أنه خلال الأسبوع الماضي شهدت منطقة سيئول الكبرى أكثر من 100 إصابة في المتوسط يوميًّا.

من جهتها مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية توصيتها الخاصة بعدم السفر إلى الخارج في ظل استمرار جائحة كورونا.

وتدعو التوصية التي ستطبق حتى يوم 17 من ديسمبر المقبل، الكوريين الجنوبيين إلى إلغاء رحلاتهم إلى الخارج، وتحثّ المقيمين بالخارج على اتخاذ تدابير إضافية؛ مشيرة إلى أن تمديد التوصية يأتي في الوقت الذي تُواصل فيه عدد من الدول فرض قيود على الدخول وتعلق الرحلات في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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بمقدار درجة واحدة.. كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي
سبق

رفعت كوريا الجنوبية اليوم، مستوى التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة إلى 1.5 في منطقة سيئول الكبرى، ومددت توصيتها بعدم السفر إلى الخارج.

وأوضح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه- غيون خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في سيئول، أن جهود مكافحة الفيروس واجهت أزمة؛ مبينًا أنه خلال الأسبوع الماضي شهدت منطقة سيئول الكبرى أكثر من 100 إصابة في المتوسط يوميًّا.

من جهتها مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية توصيتها الخاصة بعدم السفر إلى الخارج في ظل استمرار جائحة كورونا.

وتدعو التوصية التي ستطبق حتى يوم 17 من ديسمبر المقبل، الكوريين الجنوبيين إلى إلغاء رحلاتهم إلى الخارج، وتحثّ المقيمين بالخارج على اتخاذ تدابير إضافية؛ مشيرة إلى أن تمديد التوصية يأتي في الوقت الذي تُواصل فيه عدد من الدول فرض قيود على الدخول وتعلق الرحلات في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
10:24 AM

بمقدار درجة واحدة.. كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي

في إطار جهودها لمكافحة كورونا ومددت توصيتها بعدم السفر إلى الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفعت كوريا الجنوبية اليوم، مستوى التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة إلى 1.5 في منطقة سيئول الكبرى، ومددت توصيتها بعدم السفر إلى الخارج.

وأوضح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه- غيون خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في سيئول، أن جهود مكافحة الفيروس واجهت أزمة؛ مبينًا أنه خلال الأسبوع الماضي شهدت منطقة سيئول الكبرى أكثر من 100 إصابة في المتوسط يوميًّا.

من جهتها مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية توصيتها الخاصة بعدم السفر إلى الخارج في ظل استمرار جائحة كورونا.

وتدعو التوصية التي ستطبق حتى يوم 17 من ديسمبر المقبل، الكوريين الجنوبيين إلى إلغاء رحلاتهم إلى الخارج، وتحثّ المقيمين بالخارج على اتخاذ تدابير إضافية؛ مشيرة إلى أن تمديد التوصية يأتي في الوقت الذي تُواصل فيه عدد من الدول فرض قيود على الدخول وتعلق الرحلات في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

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