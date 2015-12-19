مدني حفر الباطن يواصل متابعة الحالة المطرية
لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة ولله الحمد
يواصل مدني #حفر الباطن الانتشار الميداني والمتابعة للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
وبيّنت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أنه لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة -ولله الحمد-.
وشهدت حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية وعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، أمس، هطول أمطار غزيرة جداً صاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
مدني حفر الباطن يواصل متابعة الحالة المطرية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-19
يواصل مدني #حفر الباطن الانتشار الميداني والمتابعة للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
وبيّنت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أنه لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة -ولله الحمد-.
وشهدت حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية وعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، أمس، هطول أمطار غزيرة جداً صاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:42 AM
مدني حفر الباطن يواصل متابعة الحالة المطرية
لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة ولله الحمد
يواصل مدني #حفر الباطن الانتشار الميداني والمتابعة للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
وبيّنت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أنه لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة -ولله الحمد-.
وشهدت حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية وعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، أمس، هطول أمطار غزيرة جداً صاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.