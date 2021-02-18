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"الإسكان" تضخ عشرات المشاريع السكنية.. لتوفير 50 ألف وحدة جديدة

بعد إطلاق 6 ضواحٍ سكنية كبرى في 5 مناطق.. لتوفير مفهوم جديد للسكن

يشهد السوق العقاري السعودي، خلال العام الجاري، طرح فرص استثمارية جديدة وواعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين تقدر بعشرات

المشاريع حول مدن المملكة لتوفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء خلال العام 2021.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق طرحه من وحدات خلال الأعوام الماضية بلغ 141 ألف وحدة سكنية تنوّعت بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.

ويوفر برنامج "سكني" بالشراكة مع شركات التطوير العقاري 93 مشروعاً حول مدن المملكة تم تصميم غالبية المشاريع لتكون ضمن بيئة متكاملة الخدمات من بنية تحتية وحدائق وملاعب ومرافق تجارية وتعليمية وصحية تحقق معايير جودة الحياة.

وأطلق البرنامج ست ضواحٍ سكنية كبرى في المدن الرئيسية في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وعسير لتوفير مفهوم جديد من السكن العصري وزيادة القيمة التنافسية للوحدات السكنية الجديدة في السوق السعودي لمستوى أفضل مما كان عليه في السابق ويشابه نماذج الإسكان العالمية باستخدام أفضل تقنيات البناء وتفعيل الرقابة على السوق والمشاريع السكنية.

يذكر أن "سكني" قدّم خدماته المتنوعة لأكثر من مليون أسرة في جميع المناطق منذ العام 2017 حتى العام 2020، فيما يستهدف خلال العام الجاري استفادة 220 ألف أسرة عبر حلوله وخياراته السكنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تضخ عشرات المشاريع السكنية.. لتوفير 50 ألف وحدة جديدة
سبق

يشهد السوق العقاري السعودي، خلال العام الجاري، طرح فرص استثمارية جديدة وواعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين تقدر بعشرات

المشاريع حول مدن المملكة لتوفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء خلال العام 2021.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق طرحه من وحدات خلال الأعوام الماضية بلغ 141 ألف وحدة سكنية تنوّعت بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.

ويوفر برنامج "سكني" بالشراكة مع شركات التطوير العقاري 93 مشروعاً حول مدن المملكة تم تصميم غالبية المشاريع لتكون ضمن بيئة متكاملة الخدمات من بنية تحتية وحدائق وملاعب ومرافق تجارية وتعليمية وصحية تحقق معايير جودة الحياة.

وأطلق البرنامج ست ضواحٍ سكنية كبرى في المدن الرئيسية في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وعسير لتوفير مفهوم جديد من السكن العصري وزيادة القيمة التنافسية للوحدات السكنية الجديدة في السوق السعودي لمستوى أفضل مما كان عليه في السابق ويشابه نماذج الإسكان العالمية باستخدام أفضل تقنيات البناء وتفعيل الرقابة على السوق والمشاريع السكنية.

يذكر أن "سكني" قدّم خدماته المتنوعة لأكثر من مليون أسرة في جميع المناطق منذ العام 2017 حتى العام 2020، فيما يستهدف خلال العام الجاري استفادة 220 ألف أسرة عبر حلوله وخياراته السكنية.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
06:02 PM

"الإسكان" تضخ عشرات المشاريع السكنية.. لتوفير 50 ألف وحدة جديدة

بعد إطلاق 6 ضواحٍ سكنية كبرى في 5 مناطق.. لتوفير مفهوم جديد للسكن

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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يشهد السوق العقاري السعودي، خلال العام الجاري، طرح فرص استثمارية جديدة وواعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين تقدر بعشرات

المشاريع حول مدن المملكة لتوفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء خلال العام 2021.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق طرحه من وحدات خلال الأعوام الماضية بلغ 141 ألف وحدة سكنية تنوّعت بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.

ويوفر برنامج "سكني" بالشراكة مع شركات التطوير العقاري 93 مشروعاً حول مدن المملكة تم تصميم غالبية المشاريع لتكون ضمن بيئة متكاملة الخدمات من بنية تحتية وحدائق وملاعب ومرافق تجارية وتعليمية وصحية تحقق معايير جودة الحياة.

وأطلق البرنامج ست ضواحٍ سكنية كبرى في المدن الرئيسية في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وعسير لتوفير مفهوم جديد من السكن العصري وزيادة القيمة التنافسية للوحدات السكنية الجديدة في السوق السعودي لمستوى أفضل مما كان عليه في السابق ويشابه نماذج الإسكان العالمية باستخدام أفضل تقنيات البناء وتفعيل الرقابة على السوق والمشاريع السكنية.

يذكر أن "سكني" قدّم خدماته المتنوعة لأكثر من مليون أسرة في جميع المناطق منذ العام 2017 حتى العام 2020، فيما يستهدف خلال العام الجاري استفادة 220 ألف أسرة عبر حلوله وخياراته السكنية.

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