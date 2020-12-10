معامل إنتاج بقيق تحصد الجائزة العالمية لاستمرارية الأعمال 2020

المقدمة من منظمة التأمين والمخاطر (CIR)

حازت معامل الإنتاج في بقيق، على الجائزة العالمية لاستمرارية الأعمال لعام 2020، المقدمة من منظمة الاستمرارية والتأمين والمخاطر (CIR) ومقرها لندن بالمملكة المتحدة.

وتعتبر هذه الجائزة من أرفع الجوائز المرموقة التي تحتفل بالتميز في استمرارية الأعمال والأمن والمرونة.

وتأتي لتعكس التميّز الذي أثبتته معامل الإنتاج في بقيق، إبّان حادثة الهجمات الإرهابية (14 سبتمبر 2019م)، واستعادة الإنتاج في وقت قياسي، كما تؤكّد الجائزة على قدرات ومهارات موظفي أرامكو السعودية.