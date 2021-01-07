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"تويتر" تغلق حساب ترامب 12 ساعة وتهدد بتعليقه الدائم

طلبت الشركة إزالة ثلاث تغريدات نُشرت في وقت سابق

قالت شركة "تويتر" تعليقًا على الوضع في واشنطن: إنها تعمل بشكل استباقي لحماية صحة المحادثات العامة، وستتخذ إجراءاتها تجاه أي محتوى ينتهك قوانينها.

وأكدت الشركة أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر" بسبب مخاطر العنف؛ مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

ووفق "روسيا اليوم" تابعت: "هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلًا".

وشددت على أن الانتهاكات المستقبلية لقواعد "تويتر" بما في ذلك سياسات النزاهة المدنية أو التهديدات العنيفة؛ ستؤدي إلى التعليق الدائم لحساب ترامب.

وأوضحت أنه نتيجة لحالة العنف غير المسبوقة والمستمرة في واشنطن العاصمة، طلبت الشركة إزالة ثلاث تغريدات نُشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر"؛ حيث تَبَيّن بعد مراجعة حساب ترامب أن تغريدتان قد حُذِفتا.

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"تويتر" تغلق حساب ترامب 12 ساعة وتهدد بتعليقه الدائم
سبق

قالت شركة "تويتر" تعليقًا على الوضع في واشنطن: إنها تعمل بشكل استباقي لحماية صحة المحادثات العامة، وستتخذ إجراءاتها تجاه أي محتوى ينتهك قوانينها.

وأكدت الشركة أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر" بسبب مخاطر العنف؛ مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

ووفق "روسيا اليوم" تابعت: "هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلًا".

وشددت على أن الانتهاكات المستقبلية لقواعد "تويتر" بما في ذلك سياسات النزاهة المدنية أو التهديدات العنيفة؛ ستؤدي إلى التعليق الدائم لحساب ترامب.

وأوضحت أنه نتيجة لحالة العنف غير المسبوقة والمستمرة في واشنطن العاصمة، طلبت الشركة إزالة ثلاث تغريدات نُشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر"؛ حيث تَبَيّن بعد مراجعة حساب ترامب أن تغريدتان قد حُذِفتا.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:57 AM

"تويتر" تغلق حساب ترامب 12 ساعة وتهدد بتعليقه الدائم

طلبت الشركة إزالة ثلاث تغريدات نُشرت في وقت سابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة "تويتر" تعليقًا على الوضع في واشنطن: إنها تعمل بشكل استباقي لحماية صحة المحادثات العامة، وستتخذ إجراءاتها تجاه أي محتوى ينتهك قوانينها.

وأكدت الشركة أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر" بسبب مخاطر العنف؛ مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

ووفق "روسيا اليوم" تابعت: "هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلًا".

وشددت على أن الانتهاكات المستقبلية لقواعد "تويتر" بما في ذلك سياسات النزاهة المدنية أو التهديدات العنيفة؛ ستؤدي إلى التعليق الدائم لحساب ترامب.

وأوضحت أنه نتيجة لحالة العنف غير المسبوقة والمستمرة في واشنطن العاصمة، طلبت الشركة إزالة ثلاث تغريدات نُشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر"؛ حيث تَبَيّن بعد مراجعة حساب ترامب أن تغريدتان قد حُذِفتا.

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