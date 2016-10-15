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ولي العهد و"بوتين" يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية

مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية؛ المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي في "اليونيسكو".

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجوّل الرئيس الروسي بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فلاديمير بوتين بوتين في السعودية حي الطريف التاريخي الدرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد و"بوتين" يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية
سبق

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية؛ المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي في "اليونيسكو".

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجوّل الرئيس الروسي بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
10:26 AM

ولي العهد و"بوتين" يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية

مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدرعية
6
17,581

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية؛ المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي في "اليونيسكو".

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجوّل الرئيس الروسي بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.

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