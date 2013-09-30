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أقدم "بنّاي" في الأفلاج يكشف أسرار 65 عاماً .. المتر من الجريد واليومية 5 ريال

دعا الشباب للبحث عن العمل والكفاح

كشف أقدم "بنّاي" في محافظة الأفلاج، تفاصيل المهنة التي كان يزاولها قبل 65 عامًا وتدرجه في العمل من عامل إلى مقاول.

وقال مشعان بن ناصر العصفور لـ"سبق": "عملت جمّالًا مع والدي وعمري 13 عاماً، ثم بدأت بالبناء قبل حوالي 65 سنة، وعاملًا وعمري 18 عاماً، وبعد سنة من الخبرة أصبحت مقاول (رئيس عمال البناء)، وانتهيت من هذه المهنة بعد إنتاج البلك وصرف دفعات الصندوق العقاري".

وأضاف: "جميع المباني آنذاك كانت بالطين والسقف بالخشب والثري، في ذلك الوقت تكون له القدرة في تضبيط بيته بـ(الجص) وهو جمع غضراء (طينة) ثم إحراقها وتليص المبنى بها، وهذا يفعله فقط الأثرياء وكان أول أجر يومي أخذته 5 ريال".

وتابع: "كان العمال والمقاولون سعوديين، ويتميز الشاب السعودي بالتحمل وإتقان العمل، ولا تزال بعض المباني الطينية التي قمنا ببنائها قائمة حتى الآن، وكنا نبدأ العمل في البناء من طلوع الشمس حتى المغرب، ويستغرق بناء المنزل حوالي 10 أيام فقط".

وأردف: "كنا نكافح برودة الشتاء أثناء عمل خلط الطين بالماء بوضع الزيت على أطرافنا، إضافة إلى ذلك لم يكن هناك متر لقياس المسافات وكنا نستخدم جريد النخل لقياس المسافات وكانت تعطي نتائج جيدة".

واختتم حديثه بالقول: "على الشباب عدم الجلوس في المنزل وعليهم مزاولة العمل، فالبحث عن الرزق ليس فيه عيب، فالجميع في الماضي يعمل،

حتى الأطفال يشجعون على العمل ويكلفون بمهنة (الجرادة)، بحيث يقوم الطفل بجمع جريد النخل ويكافأ في جمع 100 جريدة بريالين لاستخدامه في عملية البناء".

وقام رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، وعدد من أعضاء اللجنة، بزيارة "العصفور"، وتقديم هدية تذكارية احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 90 كمبادرة اجتماعية بالاحتفاء بمن قامت على سواعدهم بناء الوطن وتنميته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أقدم "بنّاي" في الأفلاج يكشف أسرار 65 عاماً .. المتر من الجريد واليومية 5 ريال
سبق

كشف أقدم "بنّاي" في محافظة الأفلاج، تفاصيل المهنة التي كان يزاولها قبل 65 عامًا وتدرجه في العمل من عامل إلى مقاول.

وقال مشعان بن ناصر العصفور لـ"سبق": "عملت جمّالًا مع والدي وعمري 13 عاماً، ثم بدأت بالبناء قبل حوالي 65 سنة، وعاملًا وعمري 18 عاماً، وبعد سنة من الخبرة أصبحت مقاول (رئيس عمال البناء)، وانتهيت من هذه المهنة بعد إنتاج البلك وصرف دفعات الصندوق العقاري".

وأضاف: "جميع المباني آنذاك كانت بالطين والسقف بالخشب والثري، في ذلك الوقت تكون له القدرة في تضبيط بيته بـ(الجص) وهو جمع غضراء (طينة) ثم إحراقها وتليص المبنى بها، وهذا يفعله فقط الأثرياء وكان أول أجر يومي أخذته 5 ريال".

وتابع: "كان العمال والمقاولون سعوديين، ويتميز الشاب السعودي بالتحمل وإتقان العمل، ولا تزال بعض المباني الطينية التي قمنا ببنائها قائمة حتى الآن، وكنا نبدأ العمل في البناء من طلوع الشمس حتى المغرب، ويستغرق بناء المنزل حوالي 10 أيام فقط".

وأردف: "كنا نكافح برودة الشتاء أثناء عمل خلط الطين بالماء بوضع الزيت على أطرافنا، إضافة إلى ذلك لم يكن هناك متر لقياس المسافات وكنا نستخدم جريد النخل لقياس المسافات وكانت تعطي نتائج جيدة".

واختتم حديثه بالقول: "على الشباب عدم الجلوس في المنزل وعليهم مزاولة العمل، فالبحث عن الرزق ليس فيه عيب، فالجميع في الماضي يعمل،

حتى الأطفال يشجعون على العمل ويكلفون بمهنة (الجرادة)، بحيث يقوم الطفل بجمع جريد النخل ويكافأ في جمع 100 جريدة بريالين لاستخدامه في عملية البناء".

وقام رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، وعدد من أعضاء اللجنة، بزيارة "العصفور"، وتقديم هدية تذكارية احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 90 كمبادرة اجتماعية بالاحتفاء بمن قامت على سواعدهم بناء الوطن وتنميته.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
06:30 PM

أقدم "بنّاي" في الأفلاج يكشف أسرار 65 عاماً .. المتر من الجريد واليومية 5 ريال

دعا الشباب للبحث عن العمل والكفاح

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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كشف أقدم "بنّاي" في محافظة الأفلاج، تفاصيل المهنة التي كان يزاولها قبل 65 عامًا وتدرجه في العمل من عامل إلى مقاول.

وقال مشعان بن ناصر العصفور لـ"سبق": "عملت جمّالًا مع والدي وعمري 13 عاماً، ثم بدأت بالبناء قبل حوالي 65 سنة، وعاملًا وعمري 18 عاماً، وبعد سنة من الخبرة أصبحت مقاول (رئيس عمال البناء)، وانتهيت من هذه المهنة بعد إنتاج البلك وصرف دفعات الصندوق العقاري".

وأضاف: "جميع المباني آنذاك كانت بالطين والسقف بالخشب والثري، في ذلك الوقت تكون له القدرة في تضبيط بيته بـ(الجص) وهو جمع غضراء (طينة) ثم إحراقها وتليص المبنى بها، وهذا يفعله فقط الأثرياء وكان أول أجر يومي أخذته 5 ريال".

وتابع: "كان العمال والمقاولون سعوديين، ويتميز الشاب السعودي بالتحمل وإتقان العمل، ولا تزال بعض المباني الطينية التي قمنا ببنائها قائمة حتى الآن، وكنا نبدأ العمل في البناء من طلوع الشمس حتى المغرب، ويستغرق بناء المنزل حوالي 10 أيام فقط".

وأردف: "كنا نكافح برودة الشتاء أثناء عمل خلط الطين بالماء بوضع الزيت على أطرافنا، إضافة إلى ذلك لم يكن هناك متر لقياس المسافات وكنا نستخدم جريد النخل لقياس المسافات وكانت تعطي نتائج جيدة".

واختتم حديثه بالقول: "على الشباب عدم الجلوس في المنزل وعليهم مزاولة العمل، فالبحث عن الرزق ليس فيه عيب، فالجميع في الماضي يعمل،

حتى الأطفال يشجعون على العمل ويكلفون بمهنة (الجرادة)، بحيث يقوم الطفل بجمع جريد النخل ويكافأ في جمع 100 جريدة بريالين لاستخدامه في عملية البناء".

وقام رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، وعدد من أعضاء اللجنة، بزيارة "العصفور"، وتقديم هدية تذكارية احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 90 كمبادرة اجتماعية بالاحتفاء بمن قامت على سواعدهم بناء الوطن وتنميته.

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