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بينها الرياض.. الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة يومي الجمعة والسبت بعدة مناطق

قالت: الحالة تمتدّ لتشمل الشرقية والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، وقال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

وأضاف: تمتدّ لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها الرياض.. الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة يومي الجمعة والسبت بعدة مناطق
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، وقال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

وأضاف: تمتدّ لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
07:21 PM

بينها الرياض.. الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة يومي الجمعة والسبت بعدة مناطق

قالت: الحالة تمتدّ لتشمل الشرقية والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، وقال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

وأضاف: تمتدّ لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.

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