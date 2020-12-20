النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 162 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واجهة سياحية مميزة

أبدى إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل يمثِّل الهوية السعودية

أكَّد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش، أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل وجهة سياحية مشرفة، مبديًا إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل يمثِّل الهوية السعودية، ويسهم في تحريك الاقتصاد.

وقال: "سعدت بما شاهدته في زيارتي الأولى للمهرجان، وأبارك للمنظمين والقائمين على أمر المهرجان هذا التنظيم الرائع والالتزام الجميل بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع".

وأضاف: "أعجبني ما شاهدت من مشروع عملاق يسهم في الحفاظ على الهوية السعودية، ويعمل على تحريك الاقتصاد المحلي، رأيت شيئًا جديدًا وهو شيء مفرح, وأعتقد أنَّ المهرجان فرصة عظيمة للسياحة، فكما أنني استغربت وسعدت بما شاهدت فهناك الكثير من الناس يرغب في رؤية شيء مختلف عما يراه في بلاده، ومن هنا تكمن أهمية المهرجان في الجانب السياحي".

وعن المبالغ الكبيرة التي وصلت لها أسعار الإبل، قال السفير البوسني: "السوق هو الذي يتحكَّم في الأسعار أيًّا كان المعروض، وبالتأكيد مع هذه الأسعار فهناك ربح ومكاسب في هذا الجانب", مبدياً إعجابه باللون الأبيض من الإبل، ومقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة هذه الموروث العريق والجميل، متمنيًا للجميع التوفيق.

سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واجهة سياحية مميزة
سبق

أكَّد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش، أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل وجهة سياحية مشرفة، مبديًا إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل يمثِّل الهوية السعودية، ويسهم في تحريك الاقتصاد.

وقال: "سعدت بما شاهدته في زيارتي الأولى للمهرجان، وأبارك للمنظمين والقائمين على أمر المهرجان هذا التنظيم الرائع والالتزام الجميل بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع".

وأضاف: "أعجبني ما شاهدت من مشروع عملاق يسهم في الحفاظ على الهوية السعودية، ويعمل على تحريك الاقتصاد المحلي، رأيت شيئًا جديدًا وهو شيء مفرح, وأعتقد أنَّ المهرجان فرصة عظيمة للسياحة، فكما أنني استغربت وسعدت بما شاهدت فهناك الكثير من الناس يرغب في رؤية شيء مختلف عما يراه في بلاده، ومن هنا تكمن أهمية المهرجان في الجانب السياحي".

وعن المبالغ الكبيرة التي وصلت لها أسعار الإبل، قال السفير البوسني: "السوق هو الذي يتحكَّم في الأسعار أيًّا كان المعروض، وبالتأكيد مع هذه الأسعار فهناك ربح ومكاسب في هذا الجانب", مبدياً إعجابه باللون الأبيض من الإبل، ومقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة هذه الموروث العريق والجميل، متمنيًا للجميع التوفيق.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
04:58 PM

سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واجهة سياحية مميزة

أبدى إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل يمثِّل الهوية السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
378

أكَّد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش، أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل وجهة سياحية مشرفة، مبديًا إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل يمثِّل الهوية السعودية، ويسهم في تحريك الاقتصاد.

وقال: "سعدت بما شاهدته في زيارتي الأولى للمهرجان، وأبارك للمنظمين والقائمين على أمر المهرجان هذا التنظيم الرائع والالتزام الجميل بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع".

وأضاف: "أعجبني ما شاهدت من مشروع عملاق يسهم في الحفاظ على الهوية السعودية، ويعمل على تحريك الاقتصاد المحلي، رأيت شيئًا جديدًا وهو شيء مفرح, وأعتقد أنَّ المهرجان فرصة عظيمة للسياحة، فكما أنني استغربت وسعدت بما شاهدت فهناك الكثير من الناس يرغب في رؤية شيء مختلف عما يراه في بلاده، ومن هنا تكمن أهمية المهرجان في الجانب السياحي".

وعن المبالغ الكبيرة التي وصلت لها أسعار الإبل، قال السفير البوسني: "السوق هو الذي يتحكَّم في الأسعار أيًّا كان المعروض، وبالتأكيد مع هذه الأسعار فهناك ربح ومكاسب في هذا الجانب", مبدياً إعجابه باللون الأبيض من الإبل، ومقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة هذه الموروث العريق والجميل، متمنيًا للجميع التوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,716
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة