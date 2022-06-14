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شاهد.. شرطة الطائف تكثّف جهودها ميدانيًّا للتأكد من تنفيذ الاحترازات

تطبيق اللائحة بالأسواق والطرقات.. تباعد وكمامات وعدم تكدس بالسيارات

كثفت شرطة محافظة الطائف، تواجدها الأمني ميدانيًّا في الأسواق الشعبية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وكذلك التأكد من لبس الكمامات وتنفيذ مسافة التباعد الجسدي.

وفي التفاصيل، تُواصل الشرطة بالطائف متابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات في الطرقات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات.

وتأتي الجهود المبذولة كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به القطاعات العسكرية والصحية بهذا الشأن.

محافظة الطائف شرطة الطائف الأسواق الشعبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. شرطة الطائف تكثّف جهودها ميدانيًّا للتأكد من تنفيذ الاحترازات
سبق

كثفت شرطة محافظة الطائف، تواجدها الأمني ميدانيًّا في الأسواق الشعبية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وكذلك التأكد من لبس الكمامات وتنفيذ مسافة التباعد الجسدي.

وفي التفاصيل، تُواصل الشرطة بالطائف متابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات في الطرقات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات.

وتأتي الجهود المبذولة كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به القطاعات العسكرية والصحية بهذا الشأن.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:04 PM

شاهد.. شرطة الطائف تكثّف جهودها ميدانيًّا للتأكد من تنفيذ الاحترازات

تطبيق اللائحة بالأسواق والطرقات.. تباعد وكمامات وعدم تكدس بالسيارات

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
1,104

كثفت شرطة محافظة الطائف، تواجدها الأمني ميدانيًّا في الأسواق الشعبية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وكذلك التأكد من لبس الكمامات وتنفيذ مسافة التباعد الجسدي.

وفي التفاصيل، تُواصل الشرطة بالطائف متابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات في الطرقات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات.

وتأتي الجهود المبذولة كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به القطاعات العسكرية والصحية بهذا الشأن.

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