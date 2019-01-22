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خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 3020 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 822886 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان اليوم، بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 2211 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 1333 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 767315 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 3020 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 822886 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان اليوم، بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 2211 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 1333 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 767315 حالة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
05:53 PM

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 3020 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 822886 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان اليوم، بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 2211 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 1333 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 767315 حالة.

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