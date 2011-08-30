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جماهير "النصر" تشن هجومًا لاذعًا على "هزازي" بعد تهنئته لـ"الهلال"

طالبوه باحترام ناديه الحالي

وجهت جماهير نادي النصر، رسائل لاذعة للاعبها السابق نايف هزازي، عقب تغريدة هنّأ فيها الهلال بعد تحقيقه للقب الدوري.

وغرّد "هزازي" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلاً: "ألف مبروك للهلال وجماهيره بطولة الدوري السعودي الاستثنائي، يستحقها الهلال إدارة وجماهير ولاعبين وحظ أوفر للنصر وجماهيره".

وتلقى اللاعب سيلاً من الانتقادات والتغريدات الهجومية، إذ اتهمته جماهير النصر بعدم الانتماء للفريق الذي ارتدى قميصه في وقت سابق، ولا فريقه الحالي العدالة الذي هبط لدوري الدرجة الأولى.

وانتقدت الجماهير كلمة "الاستثنائي" في تغريدته، حيث قالوا إن كلمة "استثنائي" تكون لحدث مرة واحدة، وأن النصر هو بطل الدوري الاستثنائي العام الماضي.

كما طالبته الجماهير بعدم الخروج واحترام ناديه الحالي، الذي هبط للدرجة الأولى خصوصاً أن النادي هو من أعاده للعب من جديد.

جماهير نادي النصر اللاعب نايف هزازي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "النصر" تشن هجومًا لاذعًا على "هزازي" بعد تهنئته لـ"الهلال"
سبق

وجهت جماهير نادي النصر، رسائل لاذعة للاعبها السابق نايف هزازي، عقب تغريدة هنّأ فيها الهلال بعد تحقيقه للقب الدوري.

وغرّد "هزازي" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلاً: "ألف مبروك للهلال وجماهيره بطولة الدوري السعودي الاستثنائي، يستحقها الهلال إدارة وجماهير ولاعبين وحظ أوفر للنصر وجماهيره".

وتلقى اللاعب سيلاً من الانتقادات والتغريدات الهجومية، إذ اتهمته جماهير النصر بعدم الانتماء للفريق الذي ارتدى قميصه في وقت سابق، ولا فريقه الحالي العدالة الذي هبط لدوري الدرجة الأولى.

وانتقدت الجماهير كلمة "الاستثنائي" في تغريدته، حيث قالوا إن كلمة "استثنائي" تكون لحدث مرة واحدة، وأن النصر هو بطل الدوري الاستثنائي العام الماضي.

كما طالبته الجماهير بعدم الخروج واحترام ناديه الحالي، الذي هبط للدرجة الأولى خصوصاً أن النادي هو من أعاده للعب من جديد.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
05:21 PM

جماهير "النصر" تشن هجومًا لاذعًا على "هزازي" بعد تهنئته لـ"الهلال"

طالبوه باحترام ناديه الحالي

A A A
محمد السيّد - الرياض
14
6,212

وجهت جماهير نادي النصر، رسائل لاذعة للاعبها السابق نايف هزازي، عقب تغريدة هنّأ فيها الهلال بعد تحقيقه للقب الدوري.

وغرّد "هزازي" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلاً: "ألف مبروك للهلال وجماهيره بطولة الدوري السعودي الاستثنائي، يستحقها الهلال إدارة وجماهير ولاعبين وحظ أوفر للنصر وجماهيره".

وتلقى اللاعب سيلاً من الانتقادات والتغريدات الهجومية، إذ اتهمته جماهير النصر بعدم الانتماء للفريق الذي ارتدى قميصه في وقت سابق، ولا فريقه الحالي العدالة الذي هبط لدوري الدرجة الأولى.

وانتقدت الجماهير كلمة "الاستثنائي" في تغريدته، حيث قالوا إن كلمة "استثنائي" تكون لحدث مرة واحدة، وأن النصر هو بطل الدوري الاستثنائي العام الماضي.

كما طالبته الجماهير بعدم الخروج واحترام ناديه الحالي، الذي هبط للدرجة الأولى خصوصاً أن النادي هو من أعاده للعب من جديد.

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