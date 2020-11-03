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بعد تعافيه من الإصابة.. "بريجوفيتش" جاهز لمشاركة الاتحاد

بات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش جاهزاً لمشاركة فريقه أمام التعاون يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة مؤخرًا أثناء تدريب سابق لفريقه، مما دفع اللاعب للسفر إلى صربيا للعلاج.

وكان "بريجوفيتش" قد وصل إلى جدة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تعافيه من الإصابة.. "بريجوفيتش" جاهز لمشاركة الاتحاد
سبق

بات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش جاهزاً لمشاركة فريقه أمام التعاون يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة مؤخرًا أثناء تدريب سابق لفريقه، مما دفع اللاعب للسفر إلى صربيا للعلاج.

وكان "بريجوفيتش" قد وصل إلى جدة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
06:32 PM

بعد تعافيه من الإصابة.. "بريجوفيتش" جاهز لمشاركة الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش جاهزاً لمشاركة فريقه أمام التعاون يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة مؤخرًا أثناء تدريب سابق لفريقه، مما دفع اللاعب للسفر إلى صربيا للعلاج.

وكان "بريجوفيتش" قد وصل إلى جدة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

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