النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جسفت" تُنهي ورشة "العلاج بالفن" في الجبيل

أنهت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل، اليوم، ورشة تدريبية بعنوان "العلاج بالفن" بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية على مدى يومين، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وتناولت الورشة التي استهدفت 11 متدربة من مرسم جسفت الجبيل، تعريف المعالج بالفن التشكيلي، وبرامج إعداده، والمفاهيم التأسيسية للفن العلاجي ومراحله.

كما تم مناقشة أساليب وتقنيات العلاج بالفن، والطرق المثلى للممارسات الفنية العلاجية، وكيفية توظيف الفنون التشكيلية لخدمة الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وذوي الاضطرابات النفسية، والتوحد، للتعبير عن المشاعر والانفعالات النفسية.

واستعرضت الورشة التطبيقات العملية، والمصطلحات، والأسس والاعتبارات للفن العلاجي، وسمات المعالج الفني، من حيث الإعداد العلمي والأكاديمي والشخصي، وشروط وأخلاقيات الممارسة المهنية للعلاج بالفن.

من جانب آخر، أوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية في صدد إطلاق منصة فنية لدعم وتطوير المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، ستعلن قريبًا، وتأتي ورشة العلاج بالفن ضمن برامج المنصة لتأهيل الفنانين والفنانات التشكيليين للتعامل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.

وأكدت الدور المهم للفن في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة ونقل المعرفة لهم بالطريقة الصحيحة والعلمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"جسفت" تُنهي ورشة "العلاج بالفن" في الجبيل
سبق

أنهت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل، اليوم، ورشة تدريبية بعنوان "العلاج بالفن" بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية على مدى يومين، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وتناولت الورشة التي استهدفت 11 متدربة من مرسم جسفت الجبيل، تعريف المعالج بالفن التشكيلي، وبرامج إعداده، والمفاهيم التأسيسية للفن العلاجي ومراحله.

كما تم مناقشة أساليب وتقنيات العلاج بالفن، والطرق المثلى للممارسات الفنية العلاجية، وكيفية توظيف الفنون التشكيلية لخدمة الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وذوي الاضطرابات النفسية، والتوحد، للتعبير عن المشاعر والانفعالات النفسية.

واستعرضت الورشة التطبيقات العملية، والمصطلحات، والأسس والاعتبارات للفن العلاجي، وسمات المعالج الفني، من حيث الإعداد العلمي والأكاديمي والشخصي، وشروط وأخلاقيات الممارسة المهنية للعلاج بالفن.

من جانب آخر، أوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية في صدد إطلاق منصة فنية لدعم وتطوير المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، ستعلن قريبًا، وتأتي ورشة العلاج بالفن ضمن برامج المنصة لتأهيل الفنانين والفنانات التشكيليين للتعامل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.

وأكدت الدور المهم للفن في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة ونقل المعرفة لهم بالطريقة الصحيحة والعلمية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:23 PM

"جسفت" تُنهي ورشة "العلاج بالفن" في الجبيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
0
47

أنهت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل، اليوم، ورشة تدريبية بعنوان "العلاج بالفن" بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية على مدى يومين، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وتناولت الورشة التي استهدفت 11 متدربة من مرسم جسفت الجبيل، تعريف المعالج بالفن التشكيلي، وبرامج إعداده، والمفاهيم التأسيسية للفن العلاجي ومراحله.

كما تم مناقشة أساليب وتقنيات العلاج بالفن، والطرق المثلى للممارسات الفنية العلاجية، وكيفية توظيف الفنون التشكيلية لخدمة الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وذوي الاضطرابات النفسية، والتوحد، للتعبير عن المشاعر والانفعالات النفسية.

واستعرضت الورشة التطبيقات العملية، والمصطلحات، والأسس والاعتبارات للفن العلاجي، وسمات المعالج الفني، من حيث الإعداد العلمي والأكاديمي والشخصي، وشروط وأخلاقيات الممارسة المهنية للعلاج بالفن.

من جانب آخر، أوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن الجمعية في صدد إطلاق منصة فنية لدعم وتطوير المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، ستعلن قريبًا، وتأتي ورشة العلاج بالفن ضمن برامج المنصة لتأهيل الفنانين والفنانات التشكيليين للتعامل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.

وأكدت الدور المهم للفن في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة ونقل المعرفة لهم بالطريقة الصحيحة والعلمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,889
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,023
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,161

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة