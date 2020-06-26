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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية

ضبطت بحوزة المتهمين الخمسة سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين "بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس".


وقال "التويجري": جاء ذلك على خلفية تورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء "ضاحية لبن - السويدي وشبرا - الصحافة - البطحاء – الشفا"، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين "بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس".


وقال "التويجري": جاء ذلك على خلفية تورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء "ضاحية لبن - السويدي وشبرا - الصحافة - البطحاء – الشفا"، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
04:11 PM

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية

ضبطت بحوزة المتهمين الخمسة سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين "بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس".


وقال "التويجري": جاء ذلك على خلفية تورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء "ضاحية لبن - السويدي وشبرا - الصحافة - البطحاء – الشفا"، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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