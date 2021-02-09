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لجنة الشراكات بـ"تعليم رجال ألمع" تعقد اجتماعها الأول عن بُعد

"العُمري" أكد أهمية التواصل مع الجهات المعنية لأجل عمل مؤسسي مميز

عقدت لجنة الشراكات بـ"تعليم رجال ألمع" اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول عبر برنامج زوم zoom، بحضور مدير التعليم والمساعد التعليمي والمساعدة التعليمية وأعضاء اللجنة؛ بهدف تدارس شراكات الإدارة مع الجهات المختلفة، وآلية تعزيز استمراريتها وتدعيمها.

وتحدّث مدير التعليم، الدكتور أحمد العُمري، في مستهل الاجتماع عن أهمية الشراكات المجتمعية، وما لها من أثر واضح في التواصل مع الجهات الربحية وغير الربحية، التي بدورها تؤسس لعمل مؤسسي مميز.

وأشار إلى أن تعليم رجال ألمع خطا خطوات رائدة في مجال الشراكات، وخلق بيئة مناسبة مع تلك الجهات، نتج منها العديد من المكتسبات التي تسجل لفريق العمل الذي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ لمواكبة الرؤية الطموحة لهذا الوطن العزيز.

وأكد أن الشراكات مهمة لبناء الطالب من النواحي كافة.

كما قدم المساعد التعليمي أحمد العرفجي ورقة عن الشراكات المجتمعية، وأهميتها، ودورها المحوري في التواصل مع الجهات الأخرى، وكيفية التخطيط الأنسب لها.

عقب ذلك تحدثت المساعدة التعليمية عزيزة عسيري عن تكامل الدور النسائي مع باقي أقسام الإدارة، وأنها تصب في مصلحة الطلاب والطالبات في الميدان التعليمي. كما قدم شرفي محمد، عضو اللجنة، ورقة عن تعزيز الشراكة مع القطاع الثالث.

وفي الختام دُوّنت التوصيات ومرئيات اللجنة كافة حول آلية عملها في المرحلة المقبلة.

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لجنة الشراكات بـ"تعليم رجال ألمع" تعقد اجتماعها الأول عن بُعد
سبق

عقدت لجنة الشراكات بـ"تعليم رجال ألمع" اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول عبر برنامج زوم zoom، بحضور مدير التعليم والمساعد التعليمي والمساعدة التعليمية وأعضاء اللجنة؛ بهدف تدارس شراكات الإدارة مع الجهات المختلفة، وآلية تعزيز استمراريتها وتدعيمها.

وتحدّث مدير التعليم، الدكتور أحمد العُمري، في مستهل الاجتماع عن أهمية الشراكات المجتمعية، وما لها من أثر واضح في التواصل مع الجهات الربحية وغير الربحية، التي بدورها تؤسس لعمل مؤسسي مميز.

وأشار إلى أن تعليم رجال ألمع خطا خطوات رائدة في مجال الشراكات، وخلق بيئة مناسبة مع تلك الجهات، نتج منها العديد من المكتسبات التي تسجل لفريق العمل الذي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ لمواكبة الرؤية الطموحة لهذا الوطن العزيز.

وأكد أن الشراكات مهمة لبناء الطالب من النواحي كافة.

كما قدم المساعد التعليمي أحمد العرفجي ورقة عن الشراكات المجتمعية، وأهميتها، ودورها المحوري في التواصل مع الجهات الأخرى، وكيفية التخطيط الأنسب لها.

عقب ذلك تحدثت المساعدة التعليمية عزيزة عسيري عن تكامل الدور النسائي مع باقي أقسام الإدارة، وأنها تصب في مصلحة الطلاب والطالبات في الميدان التعليمي. كما قدم شرفي محمد، عضو اللجنة، ورقة عن تعزيز الشراكة مع القطاع الثالث.

وفي الختام دُوّنت التوصيات ومرئيات اللجنة كافة حول آلية عملها في المرحلة المقبلة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
10:29 PM

لجنة الشراكات بـ"تعليم رجال ألمع" تعقد اجتماعها الأول عن بُعد

"العُمري" أكد أهمية التواصل مع الجهات المعنية لأجل عمل مؤسسي مميز

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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عقدت لجنة الشراكات بـ"تعليم رجال ألمع" اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول عبر برنامج زوم zoom، بحضور مدير التعليم والمساعد التعليمي والمساعدة التعليمية وأعضاء اللجنة؛ بهدف تدارس شراكات الإدارة مع الجهات المختلفة، وآلية تعزيز استمراريتها وتدعيمها.

وتحدّث مدير التعليم، الدكتور أحمد العُمري، في مستهل الاجتماع عن أهمية الشراكات المجتمعية، وما لها من أثر واضح في التواصل مع الجهات الربحية وغير الربحية، التي بدورها تؤسس لعمل مؤسسي مميز.

وأشار إلى أن تعليم رجال ألمع خطا خطوات رائدة في مجال الشراكات، وخلق بيئة مناسبة مع تلك الجهات، نتج منها العديد من المكتسبات التي تسجل لفريق العمل الذي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ لمواكبة الرؤية الطموحة لهذا الوطن العزيز.

وأكد أن الشراكات مهمة لبناء الطالب من النواحي كافة.

كما قدم المساعد التعليمي أحمد العرفجي ورقة عن الشراكات المجتمعية، وأهميتها، ودورها المحوري في التواصل مع الجهات الأخرى، وكيفية التخطيط الأنسب لها.

عقب ذلك تحدثت المساعدة التعليمية عزيزة عسيري عن تكامل الدور النسائي مع باقي أقسام الإدارة، وأنها تصب في مصلحة الطلاب والطالبات في الميدان التعليمي. كما قدم شرفي محمد، عضو اللجنة، ورقة عن تعزيز الشراكة مع القطاع الثالث.

وفي الختام دُوّنت التوصيات ومرئيات اللجنة كافة حول آلية عملها في المرحلة المقبلة.

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