جامعة الملك سعود تفتح باب التقديم لمشروعات أبحاث "كورونا"

اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين وإنجاز العمل في مدة أقصاها 9 أشهر

أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود، عن فتح باب التقديم لمشروعات أبحاث كورونا؛ بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس بكل الأفكار الممكنة.

ودعت العمادة، الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، للتقدم بمقترحاتهم البحثية من خلال المجالات التي تطرحها عمادة البحث العلمي (أو أي فكرة واعدة) في أبحاث فيروس كورونا (COVID-19)، وستقوم العمادة بتقديم الدعم اللازم للمقترحات المتميزة في حدود الميزانية المقترحة؛ على أن يتم إنجاز العمل في مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وأن يتم تقديم العمل على صورة بحوث علمية ونماذج تقنية ومنتجات ذات جدوى في تشخيص ومكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

ولفتت إلى أنها سوف تقوم بعد استلام المنتج، بإثبات صلاحيته وكفاءته، ثم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في تحويل المنتج المعملي إلى منتج صناعي لاستخدامه على نطاق واسع.

وأشارت إلى فتح باب التقديم اعتبارًا من اليوم الأول من إبريل الجاري ولمدة 15 يومًا، وتعلن نتائج المبادرات الفائزة في 26 من الشهر الجاري؛ على أن يتم إنجاز المشروع في مده أقصاها تسعة (9) أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وذكرت عمادة البحث العلمي أنه يتم تحديد مبلغ الميزانية المخصصة لكل مقترح بحثي وفقًا لأدوات التقييم المحددة من قِبَل عمادة البحث العلمية والتي تقيّم الفكرة المقدمة والميزانية المرفوعة من قِبَل الباحثين. ولا تتجاوز الميزانية مبلغ مائتين وخمسين ألف (250.000) ريال سعودي كحد أقصى.

البريد الإلكتروني للمبادرة: corona19dsr@ksu.edu.sa

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281