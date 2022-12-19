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شاهد.. مكافحة المخدرات تضبط مروّجاً حاول ترويج "الكبتاجون" في الرياض

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية عملية ميدانية نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أسفرت عن ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.

مكافحة المخدرات الكبتاجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مكافحة المخدرات تضبط مروّجاً حاول ترويج "الكبتاجون" في الرياض
سبق

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية عملية ميدانية نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أسفرت عن ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
07:48 PM

شاهد.. مكافحة المخدرات تضبط مروّجاً حاول ترويج "الكبتاجون" في الرياض

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عبدالله البرقاوي - الرياض
22
29,127

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية عملية ميدانية نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أسفرت عن ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.

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