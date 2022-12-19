نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية عملية ميدانية نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أسفرت عن ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.
شاهد.. مكافحة المخدرات تضبط مروّجاً حاول ترويج "الكبتاجون" في الرياض
نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية عملية ميدانية نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أسفرت عن ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.مكافحة المخدرات الكبتاجون
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شاهد.. مكافحة المخدرات تضبط مروّجاً حاول ترويج "الكبتاجون" في الرياضعبدالله البرقاوي سبق 2019-12-18
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
07:48 PM
شاهد.. مكافحة المخدرات تضبط مروّجاً حاول ترويج "الكبتاجون" في الرياض
نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية عملية ميدانية نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالرياض، أسفرت عن ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.
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