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أمن الدولة: استعادة المواطن أحمد الدربي من معتقل "جوانتانامو" ووصوله إلى المملكة

أمن الدولة: استعادة المواطن أحمد الدربي من معتقل "جوانتانامو" ووصوله إلى المملكة

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء 16 / 8 / 1439هـ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.
وأوضح المتحدث الرسمي، بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمن الدولة: استعادة المواطن أحمد الدربي من معتقل "جوانتانامو" ووصوله إلى المملكة
سبق

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء 16 / 8 / 1439هـ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.
وأوضح المتحدث الرسمي، بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
03:16 AM

أمن الدولة: استعادة المواطن أحمد الدربي من معتقل "جوانتانامو" ووصوله إلى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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12,588

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء 16 / 8 / 1439هـ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.
وأوضح المتحدث الرسمي، بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

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