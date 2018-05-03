أمن الدولة: استعادة المواطن أحمد الدربي من معتقل "جوانتانامو" ووصوله إلى المملكة

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء 16 / 8 / 1439هـ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.

وأوضح المتحدث الرسمي، بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.