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"الأرصاد": أتربة وغبار وانعدام في الرؤية وانخفاض في الحرارة بتبوك والجوف والشمالية وحائل

لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات جبل اللوز وعلقان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وسماءً غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان)، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أتربة وغبار وانعدام في الرؤية وانخفاض في الحرارة بتبوك والجوف والشمالية وحائل
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وسماءً غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان)، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:13 AM

"الأرصاد": أتربة وغبار وانعدام في الرؤية وانخفاض في الحرارة بتبوك والجوف والشمالية وحائل

لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات جبل اللوز وعلقان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وسماءً غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان)، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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