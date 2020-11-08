النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020، تسجيل 363 اصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350592 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 420 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337386 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5540 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7666 والحالات الحرجة 757 .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة
سبق

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020، تسجيل 363 اصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350592 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 420 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337386 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5540 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7666 والحالات الحرجة 757 .

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,960

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020، تسجيل 363 اصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350592 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 420 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337386 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5540 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7666 والحالات الحرجة 757 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,631
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,055
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,102

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة