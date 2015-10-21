النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السليمان" يروي قصة مشهور سناب.. ويكشف لماذا ألغى متابعته!

قال: عرفني على طبيعة الحياة الجميلة في منطقته بالمملكة

يكشف الكاتب الصحفي خالد السليمان أنه ألغى متابعته لحساب شاب سعودي مشهور على منصة "سناب"، رغم أن يوميات ذلك الشاب ساهمت بتعريف الكاتب على طبيعة الحياة الجميلة في منطقته بالمملكة، مؤكدًا أن الشاب فقد العفوية البهيجة في يومياته بعدما أصبح مشهورًا.

عرفني على الحياة الجميلة في منطقته

وفي مقاله "إلغاء متابعة مشهور!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "بالصدفة تابعت حساب شاب سعودي بمنصة "سناب" يعيش في إحدى مدن المملكة الزراعية، يصور يوميات عفوية بهيجة بمشاركة بعض أصدقائه، تعرفت من خلالها على الكثير عن طبيعة الحياة الجميلة في تلك المنطقة ودكاكين تسوقها وعيشة مزارعها التي ما زال المواطنون يباشرون أعمالها، وكانت يومياته طيلة أشهر أشبه بالوجبة اليومية التي أختم بها عناء كل يوم قبل الخلود للنوم!".

لكنه فقد عفويته

ويستدرك "السليمان" قائلًا: "لكن الحال تغير مع اتساع رقعة المتابعين وانتشار المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأ المعلنون يطرقون أبوابه وبدأ المعجبون يملؤون فضاءه، وبدأت العفوية التي ميزته وأصدقاءه تنحسر أمام التكلف والتصنع و"التورم"!.. وعند بعض مشاهير "التواصل" ما دخلت الشهرة من باب حتى خرجت العفوية من الشباك، وبدأت السماجة تحتل الأركان، فالبعض تعميه أضواء الشهرة بعد عتمة الظلام ويصاب بالتورم الذاتي، ويزداد الأمر سوءًا إذا اقترنت الشهرة بتحقيق الثراء السهل، وهو أمر يحققه بعض مشاهير التواصل الاجتماعي اليوم دون عناء!".

خسرت حسابًا جميلًا

وينهي "السليمان" قائلًا: "صاحبنا أصبح مشهورًا وينشر إعلانات المطاعم والمقاهي والعطور و"الشواحن"، وكل هذا حق من حقوقه ومن الرزق الذي كتبه الله له، لكنني في المقابل خسرت حسابًا جميلًا كنت أجد فيه عفوية السلوك وبساطة الحياة وصدق العدسة!.. باختصار.. تابعته بالأمس مغمورًا وألغي متابعته اليوم مشهورًا!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السليمان" يروي قصة مشهور سناب.. ويكشف لماذا ألغى متابعته!
سبق

يكشف الكاتب الصحفي خالد السليمان أنه ألغى متابعته لحساب شاب سعودي مشهور على منصة "سناب"، رغم أن يوميات ذلك الشاب ساهمت بتعريف الكاتب على طبيعة الحياة الجميلة في منطقته بالمملكة، مؤكدًا أن الشاب فقد العفوية البهيجة في يومياته بعدما أصبح مشهورًا.

عرفني على الحياة الجميلة في منطقته

وفي مقاله "إلغاء متابعة مشهور!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "بالصدفة تابعت حساب شاب سعودي بمنصة "سناب" يعيش في إحدى مدن المملكة الزراعية، يصور يوميات عفوية بهيجة بمشاركة بعض أصدقائه، تعرفت من خلالها على الكثير عن طبيعة الحياة الجميلة في تلك المنطقة ودكاكين تسوقها وعيشة مزارعها التي ما زال المواطنون يباشرون أعمالها، وكانت يومياته طيلة أشهر أشبه بالوجبة اليومية التي أختم بها عناء كل يوم قبل الخلود للنوم!".

لكنه فقد عفويته

ويستدرك "السليمان" قائلًا: "لكن الحال تغير مع اتساع رقعة المتابعين وانتشار المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأ المعلنون يطرقون أبوابه وبدأ المعجبون يملؤون فضاءه، وبدأت العفوية التي ميزته وأصدقاءه تنحسر أمام التكلف والتصنع و"التورم"!.. وعند بعض مشاهير "التواصل" ما دخلت الشهرة من باب حتى خرجت العفوية من الشباك، وبدأت السماجة تحتل الأركان، فالبعض تعميه أضواء الشهرة بعد عتمة الظلام ويصاب بالتورم الذاتي، ويزداد الأمر سوءًا إذا اقترنت الشهرة بتحقيق الثراء السهل، وهو أمر يحققه بعض مشاهير التواصل الاجتماعي اليوم دون عناء!".

خسرت حسابًا جميلًا

وينهي "السليمان" قائلًا: "صاحبنا أصبح مشهورًا وينشر إعلانات المطاعم والمقاهي والعطور و"الشواحن"، وكل هذا حق من حقوقه ومن الرزق الذي كتبه الله له، لكنني في المقابل خسرت حسابًا جميلًا كنت أجد فيه عفوية السلوك وبساطة الحياة وصدق العدسة!.. باختصار.. تابعته بالأمس مغمورًا وألغي متابعته اليوم مشهورًا!".

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
06:59 PM

"السليمان" يروي قصة مشهور سناب.. ويكشف لماذا ألغى متابعته!

قال: عرفني على طبيعة الحياة الجميلة في منطقته بالمملكة

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,791

يكشف الكاتب الصحفي خالد السليمان أنه ألغى متابعته لحساب شاب سعودي مشهور على منصة "سناب"، رغم أن يوميات ذلك الشاب ساهمت بتعريف الكاتب على طبيعة الحياة الجميلة في منطقته بالمملكة، مؤكدًا أن الشاب فقد العفوية البهيجة في يومياته بعدما أصبح مشهورًا.

عرفني على الحياة الجميلة في منطقته

وفي مقاله "إلغاء متابعة مشهور!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "بالصدفة تابعت حساب شاب سعودي بمنصة "سناب" يعيش في إحدى مدن المملكة الزراعية، يصور يوميات عفوية بهيجة بمشاركة بعض أصدقائه، تعرفت من خلالها على الكثير عن طبيعة الحياة الجميلة في تلك المنطقة ودكاكين تسوقها وعيشة مزارعها التي ما زال المواطنون يباشرون أعمالها، وكانت يومياته طيلة أشهر أشبه بالوجبة اليومية التي أختم بها عناء كل يوم قبل الخلود للنوم!".

لكنه فقد عفويته

ويستدرك "السليمان" قائلًا: "لكن الحال تغير مع اتساع رقعة المتابعين وانتشار المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأ المعلنون يطرقون أبوابه وبدأ المعجبون يملؤون فضاءه، وبدأت العفوية التي ميزته وأصدقاءه تنحسر أمام التكلف والتصنع و"التورم"!.. وعند بعض مشاهير "التواصل" ما دخلت الشهرة من باب حتى خرجت العفوية من الشباك، وبدأت السماجة تحتل الأركان، فالبعض تعميه أضواء الشهرة بعد عتمة الظلام ويصاب بالتورم الذاتي، ويزداد الأمر سوءًا إذا اقترنت الشهرة بتحقيق الثراء السهل، وهو أمر يحققه بعض مشاهير التواصل الاجتماعي اليوم دون عناء!".

خسرت حسابًا جميلًا

وينهي "السليمان" قائلًا: "صاحبنا أصبح مشهورًا وينشر إعلانات المطاعم والمقاهي والعطور و"الشواحن"، وكل هذا حق من حقوقه ومن الرزق الذي كتبه الله له، لكنني في المقابل خسرت حسابًا جميلًا كنت أجد فيه عفوية السلوك وبساطة الحياة وصدق العدسة!.. باختصار.. تابعته بالأمس مغمورًا وألغي متابعته اليوم مشهورًا!".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,669
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة