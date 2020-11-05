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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميعَ المواطنين والمقيمين لضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميعَ المواطنين والمقيمين لضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:06 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميعَ المواطنين والمقيمين لضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

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