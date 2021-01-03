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"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد

تم تكريم المتفوقين وسط أجواء احترازية

احتفل المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة وسط أجواء احترازية بخريجي الفصل الدراسي الاول للعام 1440هـ / 1441هـ، وعددهم 25 خريجًا في قسمي السيارات وقسم التبريد والتكييف، وذلك بحضور مدير المعهد المهندس سفر الغامدي ومنسوبي المعهد.

وشهد الحفل تكريم المتفوقين الذين حققوا معدلًا من ٤.٦٠ إلى ٥ من ٥ وتكريم كافة الخريجين بهدايا التخرج التذكارية.

يشار إلى أن المتدربين أمضوا في تدريبهم 3 سنوات تدريب في المعهد الثانوي الصناعي، وتم حجز مقاعد لهم قبل التخرج بالكليات التقنية حسب تخصصاتهم؛ حيث كانت رغبتهم منذ دخول المعهد أن يكملوا تدريبهم في الكليات.

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"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد
سبق

احتفل المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة وسط أجواء احترازية بخريجي الفصل الدراسي الاول للعام 1440هـ / 1441هـ، وعددهم 25 خريجًا في قسمي السيارات وقسم التبريد والتكييف، وذلك بحضور مدير المعهد المهندس سفر الغامدي ومنسوبي المعهد.

وشهد الحفل تكريم المتفوقين الذين حققوا معدلًا من ٤.٦٠ إلى ٥ من ٥ وتكريم كافة الخريجين بهدايا التخرج التذكارية.

يشار إلى أن المتدربين أمضوا في تدريبهم 3 سنوات تدريب في المعهد الثانوي الصناعي، وتم حجز مقاعد لهم قبل التخرج بالكليات التقنية حسب تخصصاتهم؛ حيث كانت رغبتهم منذ دخول المعهد أن يكملوا تدريبهم في الكليات.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
09:05 PM

"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد

تم تكريم المتفوقين وسط أجواء احترازية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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148

احتفل المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة وسط أجواء احترازية بخريجي الفصل الدراسي الاول للعام 1440هـ / 1441هـ، وعددهم 25 خريجًا في قسمي السيارات وقسم التبريد والتكييف، وذلك بحضور مدير المعهد المهندس سفر الغامدي ومنسوبي المعهد.

وشهد الحفل تكريم المتفوقين الذين حققوا معدلًا من ٤.٦٠ إلى ٥ من ٥ وتكريم كافة الخريجين بهدايا التخرج التذكارية.

يشار إلى أن المتدربين أمضوا في تدريبهم 3 سنوات تدريب في المعهد الثانوي الصناعي، وتم حجز مقاعد لهم قبل التخرج بالكليات التقنية حسب تخصصاتهم؛ حيث كانت رغبتهم منذ دخول المعهد أن يكملوا تدريبهم في الكليات.

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