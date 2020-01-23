36.6 ألف وظيفة عُرضت على الكويتيين.. منها 16.6 ألفًا بالبنوك

كشفت بيانات رسمية، أن القطاع المصرفي الكويتي، وبنك الكويت المركزي، هي الجهات الأكثر توفيرًا للوظائف المعروضة على المواطنين للعمل في القطاع الخاص والجهات المستقلة.

وتفصيلًا، حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، بلغ إجمالي عدد الفرص الوظيفية التي طُرحت على المواطنين، نحو 36.58 ألف فرصة وظيفية، استحوذ قطاع المصارف على نحو 46% منها بواقع 16.65 ألف وظيفة؛ من بينها 329 وظيفة لبنك الكويت المركزي، ونحو 16.3 ألف وظيفة وفّرتها 9 بنوك تجارية.

وشَكّلت الوظائف المتاحة للحاصلين على مؤهلات عليا (جامعيين) في القطاع المصرفي، نحو 36% من إجمالي عدد الفرص الوظيفية المعروضة على المواطنين؛ وذلك بواقع 6067 فرصة، مقارنة بـ16.64 ألف وظيفة؛ فيما تستحوذ الفرص الوظيفية لحاملي شهادة الدبلوم من المواطنين على 50% من إجمالي الوظائف التي أتاحتها البنوك؛ وذلك بنحو 8319 وظيفة.

وعرضت نحو 100 وظيفة على المواطنين الحاصلين على مؤهل ثانوية بدورة سنتين أو أكثر، بالإضافة إلى 130 وظيفة على المواطنين من حملة مؤهل ثانوية بدورة سنة، واستحوذت الفرص المعروضة على المواطنين الحاصلين على مؤهل ثانوية عامة فقط على 1758 فرصة وظيفية أتاحتها 5 بنوك.

وفي سياق متصل، قدّم قطاع الاتصالات أكثر من 2193 فرصة وظيفية لمواطنين؛ من بينها 4 فرص للحاصلين على درجة الدكتوراه؛ فيما وفر نحو 870 فرصة للحاصلين على مؤهلات عليا (جامعيين) تُشكل 40% من إجمالي الفرص التي أتاحها القطاع؛ بينما عرضت 1140 فرصة وظيفية على حَمَلة الدبلومات بنسبة تُشكل نحو 52% من إجمالي الوظائف التي عرضها القطاع؛ فيما شكلت الفرص الوظيفية لحاملي مؤهل الثانوية بدورة سنتين أو أكثر 5% من الفرص المعروضة بواقع 111 فرصة وظيفية.