النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني" يرسم خريطة الهطولات خلال الـ 20 ساعة المقبلة

توقع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة مع ارتفاع تدريجي للحرارة

توقّع خبير الطقس والمناخ عضو "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انحسار الحالة المُمطرة على المرتفعات خلال الـ "20" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين، لافتاً إلى إمكانية هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر تويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق عدا المرتفعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني" يرسم خريطة الهطولات خلال الـ 20 ساعة المقبلة
سبق

توقّع خبير الطقس والمناخ عضو "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انحسار الحالة المُمطرة على المرتفعات خلال الـ "20" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين، لافتاً إلى إمكانية هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر تويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق عدا المرتفعات.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
12:01 PM

"الحصيني" يرسم خريطة الهطولات خلال الـ 20 ساعة المقبلة

توقع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة مع ارتفاع تدريجي للحرارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,331

توقّع خبير الطقس والمناخ عضو "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انحسار الحالة المُمطرة على المرتفعات خلال الـ "20" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين، لافتاً إلى إمكانية هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر تويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق عدا المرتفعات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,102
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة