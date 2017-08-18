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"تطوير للمباني" تنفّذ 150 مبنى تعليمياً بالرياض وجازان

جهزت ألفي فصل رياض أطفال ضمن استعداداتها للعام الدراسي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير للمباني" المهندس فهد الحماد عن استعداد الشركة الحكومية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، بقائمة من الإنجازات الجديدة.

وقال إن الشركة تعمل على تنفيذ أكثر من 150 مبنى، وانتهت من إنشاء 21 مبنى جديداً في منطقتي الرياض وجازان، تبدأ الدراسة بها مع بدء الفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ لتلبية الاحتياج المتنامي بالمنطقتين، ضمن خطة الإنشاءات الجديدة، بتوجيه من وزارة التعليم.

وأشار المهندس "الحماد" إلى انتهاء "تطوير للمباني" من تجهيز أكثر من 2000 فصل رياض أطفال، لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، تحت مظلة مشروعها (المسار السريع-1)، وستكون جاهزة لبدء برامج المبادرة بها مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني أن الشركة تعمل على تنفيذ ما يقارب 40 روضة ملحقة بمدارس، ضمن خطة إنشاءاتها المستقبلية، بالإضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل الجاري العمل عليها.

من جانبه، بيَّن المدير التنفيذي لإدارة المرافق المهندس عادل الرويشدي، أن الشركة تقوم بإجراء عمليات الصيانة لـ2000 مبنى تعليمي، في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، والعلا، وكذلك عمليات النظافة في 2.560 مبنى تعليمياً في كل من: الرياض، وجدة، وشقراء، والعلا؛ للتأكد من جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف "الرويشدي" أن شركة "تطوير للمباني" وفرت 56.376 جهاز تكييف لمدارس وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة، بحسب احتياجاتها وبتوجيه من الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير للمباني" تنفّذ 150 مبنى تعليمياً بالرياض وجازان
سبق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير للمباني" المهندس فهد الحماد عن استعداد الشركة الحكومية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، بقائمة من الإنجازات الجديدة.

وقال إن الشركة تعمل على تنفيذ أكثر من 150 مبنى، وانتهت من إنشاء 21 مبنى جديداً في منطقتي الرياض وجازان، تبدأ الدراسة بها مع بدء الفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ لتلبية الاحتياج المتنامي بالمنطقتين، ضمن خطة الإنشاءات الجديدة، بتوجيه من وزارة التعليم.

وأشار المهندس "الحماد" إلى انتهاء "تطوير للمباني" من تجهيز أكثر من 2000 فصل رياض أطفال، لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، تحت مظلة مشروعها (المسار السريع-1)، وستكون جاهزة لبدء برامج المبادرة بها مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني أن الشركة تعمل على تنفيذ ما يقارب 40 روضة ملحقة بمدارس، ضمن خطة إنشاءاتها المستقبلية، بالإضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل الجاري العمل عليها.

من جانبه، بيَّن المدير التنفيذي لإدارة المرافق المهندس عادل الرويشدي، أن الشركة تقوم بإجراء عمليات الصيانة لـ2000 مبنى تعليمي، في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، والعلا، وكذلك عمليات النظافة في 2.560 مبنى تعليمياً في كل من: الرياض، وجدة، وشقراء، والعلا؛ للتأكد من جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف "الرويشدي" أن شركة "تطوير للمباني" وفرت 56.376 جهاز تكييف لمدارس وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة، بحسب احتياجاتها وبتوجيه من الوزارة.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:56 PM

"تطوير للمباني" تنفّذ 150 مبنى تعليمياً بالرياض وجازان

جهزت ألفي فصل رياض أطفال ضمن استعداداتها للعام الدراسي

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير للمباني" المهندس فهد الحماد عن استعداد الشركة الحكومية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، بقائمة من الإنجازات الجديدة.

وقال إن الشركة تعمل على تنفيذ أكثر من 150 مبنى، وانتهت من إنشاء 21 مبنى جديداً في منطقتي الرياض وجازان، تبدأ الدراسة بها مع بدء الفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ لتلبية الاحتياج المتنامي بالمنطقتين، ضمن خطة الإنشاءات الجديدة، بتوجيه من وزارة التعليم.

وأشار المهندس "الحماد" إلى انتهاء "تطوير للمباني" من تجهيز أكثر من 2000 فصل رياض أطفال، لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، تحت مظلة مشروعها (المسار السريع-1)، وستكون جاهزة لبدء برامج المبادرة بها مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني أن الشركة تعمل على تنفيذ ما يقارب 40 روضة ملحقة بمدارس، ضمن خطة إنشاءاتها المستقبلية، بالإضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل الجاري العمل عليها.

من جانبه، بيَّن المدير التنفيذي لإدارة المرافق المهندس عادل الرويشدي، أن الشركة تقوم بإجراء عمليات الصيانة لـ2000 مبنى تعليمي، في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، والعلا، وكذلك عمليات النظافة في 2.560 مبنى تعليمياً في كل من: الرياض، وجدة، وشقراء، والعلا؛ للتأكد من جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف "الرويشدي" أن شركة "تطوير للمباني" وفرت 56.376 جهاز تكييف لمدارس وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة، بحسب احتياجاتها وبتوجيه من الوزارة.

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