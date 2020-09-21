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محافظ حفر الباطن يهنئ "السماوي" بدوري الأولى

استقبلهم في مجلس الضيافة

قدم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين وجماهير النادي، على الإنجاز الذي تحقق بتتويج الفريق بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.
وبارك الأمير منصور صعود نادي الباطن "السماوي" إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محافظ حفر الباطن يهنئ "السماوي" بدوري الأولى
سبق

قدم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين وجماهير النادي، على الإنجاز الذي تحقق بتتويج الفريق بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.
وبارك الأمير منصور صعود نادي الباطن "السماوي" إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
10:50 PM

محافظ حفر الباطن يهنئ "السماوي" بدوري الأولى

استقبلهم في مجلس الضيافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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قدم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين وجماهير النادي، على الإنجاز الذي تحقق بتتويج الفريق بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.
وبارك الأمير منصور صعود نادي الباطن "السماوي" إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة.

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