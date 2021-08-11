النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل": استقبال ولي العهد لبطلنا "حامدي" دعم للقطاع الرياضي

تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.


وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل": استقبال ولي العهد لبطلنا "حامدي" دعم للقطاع الرياضي
سبق

تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.


وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات".

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:06 AM

"الفيصل": استقبال ولي العهد لبطلنا "حامدي" دعم للقطاع الرياضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,438

تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.


وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,317
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة