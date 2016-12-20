النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرويلي و"الحضيف" يناقشان أوجه التعاون مع رئيس جامعة الدفاع بالعراق

في إطار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين

استقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق الفريق الركن سعد العلاق والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال الاطّلاع على برامج الكلية ومناقشة أوجه التعاون المشتركة.

وفي لقاء آخر استقبل قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح إبراهيم الحضيف في مقر الكلية اليوم، الفريق العلاق، يرافقه وفد من جامعة الدفاع الوطني العراقي، ومركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، ومعهد اللغات، والأكاديمية العسكرية، والملحقية العسكرية العراقية بالسعودية.

وتجول الوفد برفقة قائد الكلية على عدد من مرافق الكلية، للاطلاع على المنشآت الرياضية، ومرافق التعليم، ومرافق كتيبة الطلبة.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزه في المجال التعليمي والتدريبي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرويلي و"الحضيف" يناقشان أوجه التعاون مع رئيس جامعة الدفاع بالعراق
سبق

استقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق الفريق الركن سعد العلاق والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال الاطّلاع على برامج الكلية ومناقشة أوجه التعاون المشتركة.

وفي لقاء آخر استقبل قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح إبراهيم الحضيف في مقر الكلية اليوم، الفريق العلاق، يرافقه وفد من جامعة الدفاع الوطني العراقي، ومركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، ومعهد اللغات، والأكاديمية العسكرية، والملحقية العسكرية العراقية بالسعودية.

وتجول الوفد برفقة قائد الكلية على عدد من مرافق الكلية، للاطلاع على المنشآت الرياضية، ومرافق التعليم، ومرافق كتيبة الطلبة.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزه في المجال التعليمي والتدريبي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:10 PM

الرويلي و"الحضيف" يناقشان أوجه التعاون مع رئيس جامعة الدفاع بالعراق

في إطار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,383

استقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق الفريق الركن سعد العلاق والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال الاطّلاع على برامج الكلية ومناقشة أوجه التعاون المشتركة.

وفي لقاء آخر استقبل قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح إبراهيم الحضيف في مقر الكلية اليوم، الفريق العلاق، يرافقه وفد من جامعة الدفاع الوطني العراقي، ومركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، ومعهد اللغات، والأكاديمية العسكرية، والملحقية العسكرية العراقية بالسعودية.

وتجول الوفد برفقة قائد الكلية على عدد من مرافق الكلية، للاطلاع على المنشآت الرياضية، ومرافق التعليم، ومرافق كتيبة الطلبة.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزه في المجال التعليمي والتدريبي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,719
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,524
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة