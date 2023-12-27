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"موهبة" و"التعليم" تعلنان نتائج منافسة 103 آلاف طالب وطالبة

في المشاريع العلمية الـ150 المتأهلة في الأولمبياد الوطني "إبداع 2022"

تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم في مقر "موهبة" يوم غدٍ، مؤتمراً صحفياً مشتركاً لإعلان نتائج المنافسة بين أكثر من 103 آلاف من طلبة المملكة في المشاريع العلمية الـ(150) المتأهلة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، بحضور الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أنها اختتمت الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة من التنافس في مشاريع علمية بحثية اختارتها لجان التحكيم لتشارك في معرض إبداع للعلوم والهندسة بـ"إبداع 2022" الذي سيُعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حيث سيختار فيه المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي سينافس بمشاريعه في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" بمشاركة طلاب التعليم العام من 80 دولة حول العالم.

يذكر أن أولمبياد "إبداع 2022" هو ثمرة التعاون بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، حيث يركز على مشاريع الطلاب في المجالات الحيوية التقنية والهندسية والعلمية، والحلول والابتكارات، ودعم الموهبة والإبداع، بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمبدعين بالمملكة، بمشاركة نحو 56 محكماً من علماء أبحاث وأكاديميين وخبراء من مختلف القطاعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موهبة" و"التعليم" تعلنان نتائج منافسة 103 آلاف طالب وطالبة
سبق

تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم في مقر "موهبة" يوم غدٍ، مؤتمراً صحفياً مشتركاً لإعلان نتائج المنافسة بين أكثر من 103 آلاف من طلبة المملكة في المشاريع العلمية الـ(150) المتأهلة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، بحضور الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أنها اختتمت الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة من التنافس في مشاريع علمية بحثية اختارتها لجان التحكيم لتشارك في معرض إبداع للعلوم والهندسة بـ"إبداع 2022" الذي سيُعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حيث سيختار فيه المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي سينافس بمشاريعه في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" بمشاركة طلاب التعليم العام من 80 دولة حول العالم.

يذكر أن أولمبياد "إبداع 2022" هو ثمرة التعاون بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، حيث يركز على مشاريع الطلاب في المجالات الحيوية التقنية والهندسية والعلمية، والحلول والابتكارات، ودعم الموهبة والإبداع، بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمبدعين بالمملكة، بمشاركة نحو 56 محكماً من علماء أبحاث وأكاديميين وخبراء من مختلف القطاعات.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:56 PM

"موهبة" و"التعليم" تعلنان نتائج منافسة 103 آلاف طالب وطالبة

في المشاريع العلمية الـ150 المتأهلة في الأولمبياد الوطني "إبداع 2022"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم في مقر "موهبة" يوم غدٍ، مؤتمراً صحفياً مشتركاً لإعلان نتائج المنافسة بين أكثر من 103 آلاف من طلبة المملكة في المشاريع العلمية الـ(150) المتأهلة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، بحضور الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أنها اختتمت الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة من التنافس في مشاريع علمية بحثية اختارتها لجان التحكيم لتشارك في معرض إبداع للعلوم والهندسة بـ"إبداع 2022" الذي سيُعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حيث سيختار فيه المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي سينافس بمشاريعه في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" بمشاركة طلاب التعليم العام من 80 دولة حول العالم.

يذكر أن أولمبياد "إبداع 2022" هو ثمرة التعاون بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، حيث يركز على مشاريع الطلاب في المجالات الحيوية التقنية والهندسية والعلمية، والحلول والابتكارات، ودعم الموهبة والإبداع، بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمبدعين بالمملكة، بمشاركة نحو 56 محكماً من علماء أبحاث وأكاديميين وخبراء من مختلف القطاعات.

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