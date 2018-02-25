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كراني يكشف توقعاته لأمطار العاصمة .. والمسند يتوقّع موجة هطولات جديدة

رئيس "تسمية الحالات": نعيش في أيام "العجوز" فيها موجات برد قصيرة تأتي فجأة

قال خبير الطقس حسن كراني؛ التراكم الرعدي المُمطر ابتعد عن الرياض العاصمة والمنطقة الوسطى، كما توقّع ابتعاده عن الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": التراكم الرعدي المُمطر تمّ وبعون الله تعالى، تلاشيه التام عن أجواء العاصمة الرياض والمنطقة الوسطى ووادي الدواسر وشرقاً للربع الخالي، وبعد دراسة محاور التحرّك بصورة علمية اتضح، بعون الله، بعد نحو ساعتين من الآن سيتم التلاشي عن الشرقية وينحصر التراكم في الإمارات وعُمان والله أعلم.

من جهته، توقّع الباحث ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند؛ أن تتجدّد الأمطار مرة أخرى في أجواء السعودية، حيث قال: يُتوقع أن تتجدّد الأمطار مرة أخرى في أجواء السعودية، ففي الأفق حالة مطرية أخرى، قد تبدأ يوم غد، هذا والله أعلم.

وأضاف في تغريدة له فجراً: الحالة المطرية تغادر معظم أرجاء السعودية، وأجزاء من الشرقية والربع الخالي تبقى تحت تأثير الحالة اليوم، وربما أجزاء من منطقة الرياض، والغبار المتخلف عن الجبهة الباردة يضرب منطقة نجران والربع الخالي واليمن، هذا والله أعلم.

وقال عبر "تويتر" في وقت مبكر اليوم: أيام #العجوز هي 7 أيام تأتي ـ عادة ـ في نهاية شهر فبراير، فيها موجات برد قصيرة تأتي فجأة نهاية موسم البرد، وفي هذه الأيام حتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريباً يبلغ وقت دخول وقت صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يومياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني يكشف توقعاته لأمطار العاصمة .. والمسند يتوقّع موجة هطولات جديدة
سبق

قال خبير الطقس حسن كراني؛ التراكم الرعدي المُمطر ابتعد عن الرياض العاصمة والمنطقة الوسطى، كما توقّع ابتعاده عن الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": التراكم الرعدي المُمطر تمّ وبعون الله تعالى، تلاشيه التام عن أجواء العاصمة الرياض والمنطقة الوسطى ووادي الدواسر وشرقاً للربع الخالي، وبعد دراسة محاور التحرّك بصورة علمية اتضح، بعون الله، بعد نحو ساعتين من الآن سيتم التلاشي عن الشرقية وينحصر التراكم في الإمارات وعُمان والله أعلم.

من جهته، توقّع الباحث ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند؛ أن تتجدّد الأمطار مرة أخرى في أجواء السعودية، حيث قال: يُتوقع أن تتجدّد الأمطار مرة أخرى في أجواء السعودية، ففي الأفق حالة مطرية أخرى، قد تبدأ يوم غد، هذا والله أعلم.

وأضاف في تغريدة له فجراً: الحالة المطرية تغادر معظم أرجاء السعودية، وأجزاء من الشرقية والربع الخالي تبقى تحت تأثير الحالة اليوم، وربما أجزاء من منطقة الرياض، والغبار المتخلف عن الجبهة الباردة يضرب منطقة نجران والربع الخالي واليمن، هذا والله أعلم.

وقال عبر "تويتر" في وقت مبكر اليوم: أيام #العجوز هي 7 أيام تأتي ـ عادة ـ في نهاية شهر فبراير، فيها موجات برد قصيرة تأتي فجأة نهاية موسم البرد، وفي هذه الأيام حتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريباً يبلغ وقت دخول وقت صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يومياً.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
10:28 AM

كراني يكشف توقعاته لأمطار العاصمة .. والمسند يتوقّع موجة هطولات جديدة

رئيس "تسمية الحالات": نعيش في أيام "العجوز" فيها موجات برد قصيرة تأتي فجأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خبير الطقس حسن كراني؛ التراكم الرعدي المُمطر ابتعد عن الرياض العاصمة والمنطقة الوسطى، كما توقّع ابتعاده عن الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": التراكم الرعدي المُمطر تمّ وبعون الله تعالى، تلاشيه التام عن أجواء العاصمة الرياض والمنطقة الوسطى ووادي الدواسر وشرقاً للربع الخالي، وبعد دراسة محاور التحرّك بصورة علمية اتضح، بعون الله، بعد نحو ساعتين من الآن سيتم التلاشي عن الشرقية وينحصر التراكم في الإمارات وعُمان والله أعلم.

من جهته، توقّع الباحث ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند؛ أن تتجدّد الأمطار مرة أخرى في أجواء السعودية، حيث قال: يُتوقع أن تتجدّد الأمطار مرة أخرى في أجواء السعودية، ففي الأفق حالة مطرية أخرى، قد تبدأ يوم غد، هذا والله أعلم.

وأضاف في تغريدة له فجراً: الحالة المطرية تغادر معظم أرجاء السعودية، وأجزاء من الشرقية والربع الخالي تبقى تحت تأثير الحالة اليوم، وربما أجزاء من منطقة الرياض، والغبار المتخلف عن الجبهة الباردة يضرب منطقة نجران والربع الخالي واليمن، هذا والله أعلم.

وقال عبر "تويتر" في وقت مبكر اليوم: أيام #العجوز هي 7 أيام تأتي ـ عادة ـ في نهاية شهر فبراير، فيها موجات برد قصيرة تأتي فجأة نهاية موسم البرد، وفي هذه الأيام حتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريباً يبلغ وقت دخول وقت صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يومياً.

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