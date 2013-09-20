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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة وضباب

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك وجازان وعسير والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج ونيوم شرما وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبو عريش والحرث والدائر وفيفا وهروب. وتشهد سُحبًا رعدية على أحد المسارحة وضمد وصامطة والطوال. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدلم والرين وحريملاء وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، تشمل الأفلاج حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية، تشمل أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة وضباب
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك وجازان وعسير والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج ونيوم شرما وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبو عريش والحرث والدائر وفيفا وهروب. وتشهد سُحبًا رعدية على أحد المسارحة وضمد وصامطة والطوال. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدلم والرين وحريملاء وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، تشمل الأفلاج حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية، تشمل أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:03 AM

8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة وضباب

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك وجازان وعسير والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج ونيوم شرما وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبو عريش والحرث والدائر وفيفا وهروب. وتشهد سُحبًا رعدية على أحد المسارحة وضمد وصامطة والطوال. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدلم والرين وحريملاء وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، تشمل الأفلاج حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية، تشمل أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

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