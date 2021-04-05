منحنى مؤسف والسجن والغرامة حضور.. 134 وفاة بـ"كورونا" في 22 يومًا

فيما كشفت إحصاءات "الصحة" عن أكثر من 10 آلاف إصابة في ذات الفترة

كشفت إحصائيات وزارة الصحة الصادرة بشكل يومي، عن مستجدات فيروس كورونا، بتسجيل السعودية لـ134 حالة وفاة في 22 يومًا ماضية من شهر شعبان؛ بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 10600 حالة في نفس الفترة بعد ارتفاع المنحنى مؤخرًا.

وأكدت وزارة الصحة، أمس، أن الأرقام التي تم رصدها حاليًا والمتعلقة بحالات الإصابة بالفيروس هي المستويات نفسها التي كانت ترصدها في منتصف أبريل من العام الماضي 2020م.

وبلغت الأرقام المسجلة في المملكة منذ ظهور أول حالة حتى يوم أمس (392682) حالة من بينها (6169) حالة نشطة و(782) حالة حرجة، والوفيات (6697) حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأعداد ارتفعت من بداية هذا العام من شهر يناير 2021 وحتى الآن من مستوياتها التي كانت الأدنى في مراحل مواجهة هذه الجائحة، لتعود الآن وتسجل أرقامًا مرتفعة مقارنة بما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر تقريبًا؛ مؤكدًا أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حاليًا مؤلم ومؤسف جدًّا في جميع المواقع.

ودعا الجميع ألا يكونوا سببًا في تفشي العدوى، وأن يعودوا إلى الالتزام لأننا في مراحل مقلقة جدًّا وغير مطمئنة، ويجب أن نكون حذرين كل الحذر حتى نتجاوز هذه المرحلة، فلا نريد أن نختبر موجات جديدة، ونكرر التضحيات من جديد.

من جانبه، أبان المقدم طلال الشلهوب؛ أنهم لاحظوا -ببالغ الأسف- ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات المنحنى الوبائي لم نصل له منذ سبعة أشهر، ويعود ذلك بسبب تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فمع كل تهاون في لبس الكمامة؛ هناك إصابة.. ومع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي؛ انتقال للعدوى.. ومع كل تجمع مخالف؛ انتشار للفيروس.. وهذه المخالفات تضيف أرقامًا مخيفة في مؤشر الإصابات والوفيات، تورث الفقد والألم، وقد تحبط جهودًا عظيمة وشهورًا طويلة من الالتزام.

وأكد استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات ومخالفة عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة.

كما أكد أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200.000 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معًا.

يشار إلى أنه كان قد تم ضبط 27.083 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي؛ حيث جاءت منطقة الرياض الأولى بـ8.838 مخالفة، وبنسبة تبلغ 32% من إجمالي جميع مناطق المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5.944 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ3.694 مخالفة.