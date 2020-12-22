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مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا"

أكد أنها تؤدي للقلق والاكتئاب وتحرم المجتمع من الوقاية من الفيروس

دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله.

وتفصيلًا: أكد المركز أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا لها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع؛ مما يؤدي بدوره إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، محذرًا في ذات الوقت من تداول الشائعات وضرورة أخذ المعلومات الصحيّة الصحيحة من مصادرها الرسمية في المملكة.

يشار إلى أن المركز قدم خدمات الدعم النفسي منذ بدء الجائحة من خلال رفع الوعي النفسي لتلافي الآثار السلبية المترتبة على الصحة النفسية أثناء الجائحة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات النفسية المجانية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون، ويتم التعامل معها بسرية تامة من قبل المختصين في الجانب النفسي والاجتماعي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا"
سبق

دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله.

وتفصيلًا: أكد المركز أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا لها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع؛ مما يؤدي بدوره إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، محذرًا في ذات الوقت من تداول الشائعات وضرورة أخذ المعلومات الصحيّة الصحيحة من مصادرها الرسمية في المملكة.

يشار إلى أن المركز قدم خدمات الدعم النفسي منذ بدء الجائحة من خلال رفع الوعي النفسي لتلافي الآثار السلبية المترتبة على الصحة النفسية أثناء الجائحة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات النفسية المجانية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون، ويتم التعامل معها بسرية تامة من قبل المختصين في الجانب النفسي والاجتماعي.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:37 PM

مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا"

أكد أنها تؤدي للقلق والاكتئاب وتحرم المجتمع من الوقاية من الفيروس

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فهد الغبيوي - الرياض
5
247

دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله.

وتفصيلًا: أكد المركز أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا لها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع؛ مما يؤدي بدوره إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، محذرًا في ذات الوقت من تداول الشائعات وضرورة أخذ المعلومات الصحيّة الصحيحة من مصادرها الرسمية في المملكة.

يشار إلى أن المركز قدم خدمات الدعم النفسي منذ بدء الجائحة من خلال رفع الوعي النفسي لتلافي الآثار السلبية المترتبة على الصحة النفسية أثناء الجائحة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات النفسية المجانية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون، ويتم التعامل معها بسرية تامة من قبل المختصين في الجانب النفسي والاجتماعي.

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