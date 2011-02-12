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وزير الشؤون الإسلامية: نعمل بتوجيهات خادم الحرمين لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والتطرف

أكد أن هذا الهدف مشترك مع وزارة الأوقاف المصرية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارتَيْ الشؤون الإسلامية بالسعودية والأوقاف المصرية تسيران في الاتجاه نفسه متفقتَيْن في الرؤية، تنفيذًا لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يعملان بجد، ويسعيان لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الرحمة، وفق ما جاء في كتاب الله والسنة النبوية، وفهم السلف الصالح الذي يدعو إلى نبذ العنف والإرهاب.

جاء ذلك في تصريح عقب وصوله مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر أسامة بن أحمد نقلي.

ونوه بالتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف المصرية، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري؛ لدعوته حضور المؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يُعقد على مدار يومَيْن بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: "أنا على يقين بأن المؤتمر سينتج منه قرارات جيدة، تخدم البشرية كلها، وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال اتفاقنا سوية على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال والرحمة، ومحاربة الغلو والإرهاب".

ومن جانبه، رحَّب وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، بوزير الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر، ووجَّه التحية التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود العظيمة التي يبذلونها لخدمة الإسلام، واصفًا مشاركة السعودية بالمؤتمر بالإضافة الكبيرة والمهمة.

وأشاد "جمعة" بالعمل المتقن من وزارة الشؤون الإسلامية والدؤوب في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الدكتور محمد جمعة: "نحن في مواجهة حقيقية مع الإرهاب، وهدفنا مشترك، هو البحث عن صحيح الدين. ونواجه التطرف وليس التدين". مؤكدًا أن مشاركة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في مؤتمر "عقد المواطنة" إضافة وقوة داعمة للمؤتمر.

وأضاف: "التعاون بيننا ممتد في جوانب متعددة، وهدفنا خدمة الدين والوطن".

حضر مراسم الاستقبال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، والسيد محمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بالوزارة، والدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة السعودية لدى القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يُعقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الاثنين المقبل الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي تُعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية: نعمل بتوجيهات خادم الحرمين لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والتطرف
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارتَيْ الشؤون الإسلامية بالسعودية والأوقاف المصرية تسيران في الاتجاه نفسه متفقتَيْن في الرؤية، تنفيذًا لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يعملان بجد، ويسعيان لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الرحمة، وفق ما جاء في كتاب الله والسنة النبوية، وفهم السلف الصالح الذي يدعو إلى نبذ العنف والإرهاب.

جاء ذلك في تصريح عقب وصوله مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر أسامة بن أحمد نقلي.

ونوه بالتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف المصرية، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري؛ لدعوته حضور المؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يُعقد على مدار يومَيْن بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: "أنا على يقين بأن المؤتمر سينتج منه قرارات جيدة، تخدم البشرية كلها، وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال اتفاقنا سوية على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال والرحمة، ومحاربة الغلو والإرهاب".

ومن جانبه، رحَّب وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، بوزير الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر، ووجَّه التحية التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود العظيمة التي يبذلونها لخدمة الإسلام، واصفًا مشاركة السعودية بالمؤتمر بالإضافة الكبيرة والمهمة.

وأشاد "جمعة" بالعمل المتقن من وزارة الشؤون الإسلامية والدؤوب في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الدكتور محمد جمعة: "نحن في مواجهة حقيقية مع الإرهاب، وهدفنا مشترك، هو البحث عن صحيح الدين. ونواجه التطرف وليس التدين". مؤكدًا أن مشاركة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في مؤتمر "عقد المواطنة" إضافة وقوة داعمة للمؤتمر.

وأضاف: "التعاون بيننا ممتد في جوانب متعددة، وهدفنا خدمة الدين والوطن".

حضر مراسم الاستقبال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، والسيد محمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بالوزارة، والدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة السعودية لدى القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يُعقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الاثنين المقبل الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي تُعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
11:47 PM

وزير الشؤون الإسلامية: نعمل بتوجيهات خادم الحرمين لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والتطرف

أكد أن هذا الهدف مشترك مع وزارة الأوقاف المصرية

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عبدالله العنزي - القاهرة
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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارتَيْ الشؤون الإسلامية بالسعودية والأوقاف المصرية تسيران في الاتجاه نفسه متفقتَيْن في الرؤية، تنفيذًا لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يعملان بجد، ويسعيان لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الرحمة، وفق ما جاء في كتاب الله والسنة النبوية، وفهم السلف الصالح الذي يدعو إلى نبذ العنف والإرهاب.

جاء ذلك في تصريح عقب وصوله مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر أسامة بن أحمد نقلي.

ونوه بالتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف المصرية، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري؛ لدعوته حضور المؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يُعقد على مدار يومَيْن بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: "أنا على يقين بأن المؤتمر سينتج منه قرارات جيدة، تخدم البشرية كلها، وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال اتفاقنا سوية على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال والرحمة، ومحاربة الغلو والإرهاب".

ومن جانبه، رحَّب وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، بوزير الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر، ووجَّه التحية التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود العظيمة التي يبذلونها لخدمة الإسلام، واصفًا مشاركة السعودية بالمؤتمر بالإضافة الكبيرة والمهمة.

وأشاد "جمعة" بالعمل المتقن من وزارة الشؤون الإسلامية والدؤوب في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الدكتور محمد جمعة: "نحن في مواجهة حقيقية مع الإرهاب، وهدفنا مشترك، هو البحث عن صحيح الدين. ونواجه التطرف وليس التدين". مؤكدًا أن مشاركة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في مؤتمر "عقد المواطنة" إضافة وقوة داعمة للمؤتمر.

وأضاف: "التعاون بيننا ممتد في جوانب متعددة، وهدفنا خدمة الدين والوطن".

حضر مراسم الاستقبال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، والسيد محمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بالوزارة، والدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة السعودية لدى القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يُعقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الاثنين المقبل الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي تُعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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