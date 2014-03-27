تلقى الشاب عبدالحكيم بن عوض القرني التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه مساء أمس على كريمة خاله الشيخ الدكتور عائض القرني وسط حضور عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.
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"عبدالحكيم" يعقد قرانه على كريمة "القرني" بالرياض
تلقى الشاب عبدالحكيم بن عوض القرني التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه مساء أمس على كريمة خاله الشيخ الدكتور عائض القرني وسط حضور عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.
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"عبدالحكيم" يعقد قرانه على كريمة "القرني" بالرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-27
27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
09:27 PM
"عبدالحكيم" يعقد قرانه على كريمة "القرني" بالرياض
تلقى الشاب عبدالحكيم بن عوض القرني التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه مساء أمس على كريمة خاله الشيخ الدكتور عائض القرني وسط حضور عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.
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