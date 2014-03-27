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"عبدالحكيم" يعقد قرانه على كريمة "القرني" بالرياض

تلقى الشاب عبدالحكيم بن عوض القرني التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه مساء أمس على كريمة خاله الشيخ الدكتور عائض القرني وسط حضور عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.

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"عبدالحكيم" يعقد قرانه على كريمة "القرني" بالرياض
سبق

تلقى الشاب عبدالحكيم بن عوض القرني التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه مساء أمس على كريمة خاله الشيخ الدكتور عائض القرني وسط حضور عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
09:27 PM

"عبدالحكيم" يعقد قرانه على كريمة "القرني" بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الشاب عبدالحكيم بن عوض القرني التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه مساء أمس على كريمة خاله الشيخ الدكتور عائض القرني وسط حضور عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.

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