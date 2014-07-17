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العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها

قال: المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة

أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس.

وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها
سبق

أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس.

وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
12:54 PM

العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها

قال: المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس.

وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب.

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