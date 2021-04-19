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"إسرائيل" تجري تدريباً عسكرياً عند الحدود مع الأردن

يستمر لمدة 6 ساعات معظمها في الليل

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري عند الحدود مع الأردن، اليوم الاثنين.

وبيّنت إدارة المعابر التابعة للاحتلال أن التدريب سيجري في معبر وادي الأردن بين الساعة الخامسة وحتى الـ11 من مساء اليوم، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن التدريب سيؤدي إلى إغلاق الطريق 90 بشكل متقطع، وسماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إسرائيل" تجري تدريباً عسكرياً عند الحدود مع الأردن
سبق

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري عند الحدود مع الأردن، اليوم الاثنين.

وبيّنت إدارة المعابر التابعة للاحتلال أن التدريب سيجري في معبر وادي الأردن بين الساعة الخامسة وحتى الـ11 من مساء اليوم، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن التدريب سيؤدي إلى إغلاق الطريق 90 بشكل متقطع، وسماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
03:32 PM

"إسرائيل" تجري تدريباً عسكرياً عند الحدود مع الأردن

يستمر لمدة 6 ساعات معظمها في الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري عند الحدود مع الأردن، اليوم الاثنين.

وبيّنت إدارة المعابر التابعة للاحتلال أن التدريب سيجري في معبر وادي الأردن بين الساعة الخامسة وحتى الـ11 من مساء اليوم، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن التدريب سيؤدي إلى إغلاق الطريق 90 بشكل متقطع، وسماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

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